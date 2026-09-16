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Τα social media έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς δρόμους μέσω των οποίων οι νέοι αναζητούν πληροφορίες για επενδύσεις, αποταμίευση και προσωπικά οικονομικά. Στο TikTok, σύμφωνα με το Euronews, βίντεο λίγων δευτερολέπτων υπόσχονται γρήγορες λύσεις, αποδόσεις και «μυστικά» για την αγορά, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα στη χρηματοοικονομική ενημέρωση.

Ωστόσο, η ευκολία πρόσβασης στην πληροφορία δεν σημαίνει απαραίτητα και αξιοπιστία. Πίσω από πολλά βίντεο βρίσκονται δημιουργοί χωρίς επαγγελματική κατάρτιση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ακόμη και εικονικές περσόνες τεχνητής νοημοσύνης για την παρουσίαση επενδυτικών προτάσεων.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι αν τα social media μπορούν να αποτελέσουν πηγή οικονομικής γνώσης, αλλά πώς μπορούν οι χρήστες να ξεχωρίσουν την πραγματική ενημέρωση από το παραπλανητικό περιεχόμενο.

Η άνοδος των «finfluencers» και η νέα αγορά οικονομικών συμβουλών

Η νέα γενιά επενδυτών στρέφεται όλο και περισσότερο στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να μάθει για μετοχές, κρυπτονομίσματα, χρέος και διαχείριση χρημάτων.

Η μορφή του σύντομου βίντεο, όμως, δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα: συχνά δεν υπάρχει αρκετός χώρος για την παρουσίαση όλων των παραμέτρων μιας επένδυσης. Οι κίνδυνοι, οι πιθανές απώλειες και οι προϋποθέσεις που συνοδεύουν μια οικονομική απόφαση μπορεί να παραλείπονται, ενώ η έμφαση δίνεται κυρίως στην υπόσχεση υψηλών αποδόσεων.

Οι λεγόμενοι finfluencers, δηλαδή οι influencers που παρέχουν χρηματοοικονομικό περιεχόμενο, έχουν αποκτήσει μεγάλη επιρροή, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες. Το πρόβλημα είναι ότι η δημοφιλία δεν συνδέεται απαραίτητα με την επαγγελματική επάρκεια.

Έρευνες δείχνουν ότι σημαντικό ποσοστό δημιουργών οικονομικού περιεχομένου δεν διαθέτει εμφανές υπόβαθρο στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ πολλά βίντεο δεν παρουσιάζουν με σαφήνεια τους κινδύνους των προϊόντων που προωθούν.

Τα προειδοποιητικά σημάδια μιας κακής συμβουλής

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι χρήστες πρέπει να αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη προσοχή περιεχόμενο που παρουσιάζει τις επενδύσεις ως εύκολο δρόμο προς τον πλουτισμό.

Ένα από τα βασικά σημάδια κινδύνου είναι η απουσία σαφών στοιχείων για το ποιος δίνει τη συμβουλή. Ένας αξιόπιστος δημιουργός θα πρέπει να εξηγεί το επαγγελματικό του υπόβαθρο, να αναφέρει πιθανές συνεργασίες και να ξεκαθαρίζει αν έχει οικονομικό όφελος από μια συγκεκριμένη πρόταση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιεχόμενο που συνοδεύεται από εικόνες πολυτελούς ζωής, ακριβά αυτοκίνητα ή υποσχέσεις ότι μια συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε ανάλογο επίπεδο πλούτου.

Παράλληλα, οι χρήστες πρέπει να εξετάζουν αν ο δημιουργός διαχωρίζει τις προσωπικές απόψεις από τα πραγματικά δεδομένα και αν παρουσιάζει τόσο τις πιθανές αποδόσεις όσο και τις πιθανές ζημιές.

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τους οικονομικούς influencers

Η αυξανόμενη επιρροή των social media έχει οδηγήσει και τις ευρωπαϊκές αρχές στην προσπάθεια δημιουργίας ενός πιο αυστηρού πλαισίου.

Οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν πλέον το οικονομικό περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα με παρόμοιο τρόπο με τις παραδοσιακές επενδυτικές συστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι όποιος προτείνει μια επένδυση ενδέχεται να πρέπει να αποκαλύπτει την ταυτότητά του, τυχόν οικονομικά συμφέροντα και τις σχέσεις του με εταιρείες ή πλατφόρμες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι περιπτώσεις κρυφής διαφήμισης, παραπλανητικών υποσχέσεων και περιεχομένου που δημιουργείται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Η λογική των νέων κανόνων είναι ότι ένας χρήστης δεν πρέπει να δυσκολεύεται να καταλάβει αν παρακολουθεί μια ανεξάρτητη ανάλυση ή μια εμπορική προώθηση.

Τα social media μπορούν να έχουν και θετικό ρόλο

Παρά τους κινδύνους, η εικόνα δεν είναι αποκλειστικά αρνητική. Τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλείο χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα για ανθρώπους που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση σε βασικές γνώσεις γύρω από την οικονομία.

Υπάρχουν δημιουργοί που εξηγούν με απλό τρόπο θέματα όπως η αποταμίευση, η δημιουργία ταμείου ασφαλείας, η διαχείριση χρέους και οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Η διαφορά βρίσκεται στη μεθοδολογία. Το αξιόπιστο περιεχόμενο δεν υπόσχεται γρήγορο πλουτισμό ούτε παρουσιάζει τις αγορές ως παιχνίδι χωρίς κινδύνους. Αντίθετα, δίνει έμφαση στη γνώση, στη διαφοροποίηση και στη μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Η ευθύνη περνά στον χρήστη

Η ταχύτητα με την οποία ένα βίντεο μπορεί να οδηγήσει κάποιον από την παρακολούθηση μιας συμβουλής στην πραγματική επένδυση χρημάτων κάνει τον έλεγχο περισσότερο αναγκαίο από ποτέ.

Πριν από οποιαδήποτε οικονομική απόφαση, οι χρήστες πρέπει να εξετάζουν ποιος βρίσκεται πίσω από μια συμβουλή, αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και αν η πρόταση βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα ή σε μια ελκυστική ιστορία.

Στην εποχή των finfluencers, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι η έλλειψη πληροφορίας αλλά η διάκριση ανάμεσα στη γνώση και στον θόρυβο.

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