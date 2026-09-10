Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραμείνει εκτός TikTok προκαλεί εσωτερικές αντιδράσεις στο Berlaymont, καθώς ορισμένοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι η ΕΕ κάνει στρατηγικό λάθος αφήνοντας ανεκμετάλλευτη μια πλατφόρμα που χρησιμοποιούν περίπου 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι.

Η συζήτηση για το αν η Κομισιόν θα πρέπει να αποκτήσει επίσημη παρουσία στο κινεζικής ιδιοκτησίας TikTok έχει ήδη φτάσει σε ανώτατο επίπεδο, με τουλάχιστον έναν επίτροπο να ζητά επανεξέταση της πολιτικής, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Politico.

Η απαγόρευση και οι ανησυχίες για την ασφάλεια

Η Κομισιόν απαγόρευσε το TikTok στις συσκευές των εργαζομένων της το 2023, επικαλούμενη κινδύνους που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια και την προστασία δεδομένων.

Η απαγόρευση επεκτείνεται και σε «προσωπικές συσκευές που είναι εγγεγραμμένες στην υπηρεσία κινητών συσκευών της Επιτροπής», σύμφωνα με εκπρόσωπο της ευρωπαϊκής εκτελεστικής αρχής.

«Παρακολουθούμε την εξέλιξη της πλατφόρμας, ιδίως τις εξελίξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων και τις ανησυχίες για την κυβερνοασφάλεια», ανέφερε η Επιτροπή.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι η πολιτική αυτή πρόκειται να αλλάξει. Η Dana Spinant, γενική διευθύντρια Επικοινωνίας της Κομισιόν, φέρεται να αντιτίθεται στη δημιουργία επίσημου λογαριασμού στο TikTok, σύμφωνα με αξιωματούχο που γνωρίζει τις σχετικές συζητήσεις.

«Χάνουμε την επαφή με τους νέους Ευρωπαίους»

Η απουσία της Επιτροπής από το TikTok προκαλεί δυσαρέσκεια σε ορισμένα γραφεία Επιτρόπων, καθώς η πλατφόρμα αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς χώρους ενημέρωσης και διαμόρφωσης απόψεων για τους νεότερους Ευρωπαίους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αρκετοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι η ΕΕ στερείται ένα σημαντικό κανάλι επικοινωνίας με ένα κοινό που δύσκολα προσεγγίζεται μέσω των παραδοσιακών μέσων.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν έχει αντίστοιχους ενδοιασμούς στη χρήση των κοινωνικών δικτύων για την επιρροή της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ δεν μπορεί να αφήσει κενό χώρο στην ψηφιακή μάχη επιρροής.

Η αντίφαση με την προσπάθεια προσέγγισης influencers

Η συζήτηση γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι Επίτροποι επιχειρούν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους με τους πολίτες μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής αναμένεται μάλιστα να προσκαλέσει influencers, μεταξύ των οποίων και δημιουργούς περιεχομένου στο TikTok, στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης αυτόν τον μήνα.

Μία από τις πηγές του Politico χαρακτήρισε «ειρωνικό» το γεγονός ότι η Κομισιόν ζητά από influencers να μεταφέρουν το μήνυμά της μέσα από μια πλατφόρμα, ενώ η ίδια αρνείται να δημιουργήσει επίσημη παρουσία σε αυτήν.

Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή επενδύει περισσότερο στο YouTube, την αμερικανική πλατφόρμα βίντεο, όπου διαθέτει περισσότερους από 500.000 συνδρομητές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Διαβάστε ακόμη

Σε συναγερμό οι αγορές ομολόγων: Το εκρηκτικό κοκτέιλ που φοβίζει τους επενδυτές

Νέες ψηφιακές ταυτότητες: Τρίτη παράταση στον διαγωνισμό – Στις 12/10 το νέο deadline

Νάγκελ (Bundesbank): «Καμπανάκι» για την άνοδο του AfD – Φόβοι ότι θα διώξει επενδυτές από τη Γερμανία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ