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2.800.000 μοναδικοί χρήστες επέλεξαν το newmoney.gr και τον μήνα Αύγουστο 2026 για να ενημερωθούν για όσα συνέβησαν στην οικονομία, στις επιχειρήσεις, στην κοινωνία και στις αγορές.

Αυτό αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία, όπως καταγράφηκαν από την Google Analytics.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία του μήνα

Μοναδικοί χρήστες: 2.800.000

Προβολές σελίδας: 10.000.000