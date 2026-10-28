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Με την παρουσία της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου παρελαύνουν στρατιωτικά τμήματα, τεθωρακισμένα και οχήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ στις θέσεις των επισήμων βρίσκονται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ξεχωριστή θέση στη φετινή παρέλαση έχουν τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται μέσα αεράμυνας τα οποία εντάσσονται στην πολυεπίπεδη «Ασπίδα του Αχιλλέα», με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι τεχνολογίες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), με συστήματα που μπορούν να εντοπίζουν εναέριες απειλές και να παρεμβαίνουν ηλεκτρονικά στη λειτουργία τους. Παρουσιάζονται επίσης πυραυλικά συστήματα αναχαίτισης, ενώ ορισμένοι τύποι πυραύλων εκτίθενται με τη μορφή ομοιωμάτων, προκειμένου οι θεατές να αποκτήσουν εικόνα του εξοπλισμού, καθώς τα πραγματικά συστήματα μεταφέρονται με ειδικά οχήματα.

Από την παρέλαση δεν λείπουν τα άρματα μάχης Leopard, τα οποία, μαζί με τα υπόλοιπα στρατιωτικά οχήματα και μέσα, συνθέτουν την εικόνα της φετινής παρουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη.