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Απλοποιείται η διαδικασία ενημέρωσης του Ε9 μετά από μεταβίβαση, δωρεά ή γονική παροχή ακινήτου.

Με δύο νέες αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του ακινήτου συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9), με άντλησή του από τη δήλωση που έχει υποβληθεί μέσω της εφαρμογής myPROPERTY (Α. 1201/2026, A. 1203/2026).

Η αυτοματοποιημένη συμπλήρωση αφορά όλους τους συμβαλλόμενους και καλύπτει:

– μεταβιβάσεις ακινήτων,

– δωρεές ακινήτων και

– γονικές παροχές ακινήτων.

Η νέα λειτουργικότητα μειώνει τις επαναλαμβανόμενες καταχωρίσεις και συμβάλλει στη βελτίωση της ακρίβειας των δεδομένων του Περιουσιολογίου. Στόχος της νέας διαδικασίας είναι, κάθε πληροφορία που βρίσκεται ήδη διαθέσιμη στα συστήματα της ΑΑΔΕ να αξιοποιείται, όπου είναι εφικτό, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου καταχώρισή της από τον πολίτη.

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