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Η σωστή αντιστοίχιση των στοιχείων της αίτησης με τις αγορές καυσίμων αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης 2026-2027. Με περισσότερες από 350.000 αιτήσεις ήδη υποβληθείσες, οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026 για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία στο myΘέρμανση.

Η ενίσχυση καλύπτει αποκλειστικά την κύρια κατοικία και χορηγείται για μία μόνο μορφή θέρμανσης ανά δικαιούχο. Επομένως, η επιλογή καυσίμου χρειάζεται προσοχή πριν από την οριστικοποίηση, όπως και ο έλεγχος του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα πιστωθούν τα χρήματα.

Η προκαταβολή και η εξόφληση

Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Για όσους επιδοτήθηκαν την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού ποσού που εισέπραξαν πέρυσι.

Για τους νέους δικαιούχους υπολογίζεται στο 50% του ποσού που προσδιορίζεται διοικητικά, με κατώτατη προκαταβολή τα 80 ευρώ σε κάθε περίπτωση.

Η επόμενη καταβολή προβλέπεται έως τις 28 Μαΐου 2027, βάσει των επιλέξιμων καταναλώσεων και μετά την αφαίρεση της προκαταβολής. Το συνολικό επίδομα δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% της αξίας των τιμολογημένων αγορών, ούτε να είναι χαμηλότερο από 100 ευρώ.

Εάν η προκαταβολή υπερκαλύπτει το ποσό που προκύπτει κατά τον υπολογισμό του υπολοίπου, δεν πραγματοποιείται πρόσθετη πληρωμή. Για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια προβλέπεται επιπλέον καταβολή έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Οι αγορές που αναγνωρίζονται

Στα επιδοτούμενα είδη περιλαμβάνονται πετρέλαιο θέρμανσης, μπλε κηροζίνη, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια.

Η βασική περίοδος επιλέξιμων αγορών εκτείνεται από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2027. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, αφετηρία είναι η 15η Οκτωβρίου, ενώ για καυσόξυλα και πέλετ αναγνωρίζονται αγορές ήδη από την 1η Ιουνίου 2026.

Η αίτηση υποβάλλεται με προσωπικούς κωδικούς TAXISnet μέσω myAADE. Απαραίτητη είναι η προηγούμενη δήλωση ενεργού IBAN, στον οποίο ο αιτών εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Τυχόν διόρθωση του λογαριασμού γίνεται στην ενότητα «Μητρώο & Επικοινωνία» του myAADE. Με τους ίδιους προσωπικούς κωδικούς πραγματοποιείται και η πρόσβαση στην εφαρμογή καταχώρισης παραστατικών.

Αποδείξεις, διασταυρώσεις και προθεσμίες

Η εφαρμογή «Τα Παραστατικά μου» χρησιμοποιείται για την καταχώριση αποδείξεων όλων των επιδοτούμενων καυσίμων, με εξαίρεση το πετρέλαιο θέρμανσης και το ηλεκτρικό ρεύμα.

Η γενική προθεσμία καταχώρισης λήγει στις 29 Απριλίου 2027, για παραστατικά που έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου. Στο φυσικό αέριο και στην τηλεθέρμανση, η διαδικασία συνεχίζεται έως τις 15 Ιουλίου, εφόσον τα παραστατικά έχουν εκδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο πετρέλαιο. Ο προμηθευτής πρέπει να λάβει τον σωστό ΑΦΜ και τον αριθμό παροχής ρεύματος, ώστε τα στοιχεία να συμφωνούν με την αίτηση.

Εάν η αίτηση έχει γίνει από τον έναν σύζυγο και η απόδειξη εκδοθεί στον άλλον, προκύπτει πρόβλημα διασταύρωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η ίδια αναντιστοιχία μεταξύ συζύγων δεν εμποδίζει τη διασταύρωση στα υπόλοιπα καύσιμα.

Οι υποχρεώσεις στις πολυκατοικίες

Στην κοινόχρηστη θέρμανση πετρελαίου, η ορθή δημιουργία και ενεργοποίηση του προφίλ της πολυκατοικίας προηγείται των ατομικών αιτήσεων.

Ο διαχειριστής ή εκπρόσωπος καταχωρίζει τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά συμμετοχής στις δαπάνες θέρμανσης, τα οποία πρέπει να αθροίζονται σε 1.000. Ακολουθεί η οριστική αποθήκευση του προφίλ.

Το παραστατικό αγοράς εκδίδεται στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά στον ΑΦΜ του προσώπου που δημιούργησε και ενεργοποίησε το προφίλ. Παράλληλα, αναγράφεται η κοινόχρηστη παροχή ρεύματος που έχει δηλωθεί στην εφαρμογή.

Η συμφωνία αυτών των στοιχείων είναι κρίσιμη για την αναγνώριση της αγοράς και την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων, ώστε κάθε επιλέξιμο διαμέρισμα να λάβει την ενίσχυση που του αναλογεί.