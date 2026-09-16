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Αυξήσεις στις προκαθορισμένες χρεώσεις των ταξί για τις διαδρομές από τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης προς τα κέντρα των δύο πόλεων προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μετά από διαβούλευση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί και το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του υπουργείου, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή ταρίφα.

Αντίστοιχα, για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, η τιμή διαμορφώνεται στα 28 ευρώ από 25 ευρώ με μονή ταρίφα και στα 38 ευρώ από 35 ευρώ με διπλή ταρίφα.

Παράλληλα, η ειδική επιβάρυνση για αναμονή αυξάνεται από 15 σε 20 ευρώ ανά ώρα. Αυξάνεται επίσης, από 25 σε 40 ευρώ, το ανώτατο όριο του κομίστρου αναμονής που μπορεί να εισπράττεται κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ οδηγού και επιβάτη.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι η βασική ταρίφα των ταξί, τόσο η μονή όσο και η διπλή, δεν μεταβάλλεται. Αμετάβλητη παραμένει και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ.

Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις προσεχείς ημέρες.

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