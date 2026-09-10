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Ανάσα σε ιδιοκτήτες ταξί και επαγγελματίες των λαϊκών αγορών φέρνουν οι νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα. Η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναγνώρισε δύο συγκεκριμένες στρεβλώσεις του συστήματος και προχωρά σε στοχευμένες διορθώσεις, ώστε ο ελάχιστος φόρος να συνδέεται στενότερα με τα πραγματικά δεδομένα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η πρώτη αλλαγή αφορά τους επαγγελματίες ταξί που δεν κατέχουν ολόκληρη την άδεια, αλλά μόνο ένα ποσοστό της. Με το ισχύον σύστημα, το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μπορεί να υπολογίζεται χωρίς να αποτυπώνει επαρκώς το πραγματικό μερίδιο συμμετοχής του επαγγελματία, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται σαν να του ανήκει ολόκληρη η άδεια. Η διόρθωση που δρομολογείται θα συνδέει το τεκμήριο με το ποσοστό ιδιοκτησίας, περιορίζοντας ανάλογα και το φορολογητέο εισόδημα.

Εάν, για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας κατέχει το 50% της άδειας, ο υπολογισμός δεν θα γίνεται πλέον σαν να είναι αποκλειστικός ιδιοκτήτης. Οι τελικοί συντελεστές, ο ακριβής τρόπος επιμερισμού και ο χρόνος εφαρμογής θα αποσαφηνιστούν με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και τις εφαρμοστικές αποφάσεις.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τους πωλητές των λαϊκών αγορών. Το σημερινό μοντέλο υπολογίζει το τεκμαρτό εισόδημα σε ετήσια βάση, χωρίς να λαμβάνει πλήρως υπόψη ότι οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες εργάζονται περίπου 180 έως 200 ημέρες τον χρόνο και όχι 365. Το αίτημα που εξετάζει το υπουργείο είναι το τεκμήριο να προσαρμόζεται στις πραγματικές ημέρες λειτουργίας και άσκησης της δραστηριότητας.

Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα των επαγγελματιών του κλάδου, καθώς θα πάψει να θεωρείται ότι έχουν συνεχή δραστηριότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους. Στον υπολογισμό αναμένεται να αποτυπωθούν οι ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται και πράγματι ασκείται το επάγγελμα, με τις τεχνικές λεπτομέρειες να οριστικοποιούνται πριν από την εφαρμογή του μέτρου.

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