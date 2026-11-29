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Η ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, ο περιορισμός του αυξημένου κόστους παραγωγής και η εξασφάλιση βιώσιμων προοπτικών για την αλιεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, κατά την προσέλευσή του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες.

Ο υπουργός γνωστοποίησε ότι 500.000 Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι υπέβαλαν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών τις αιτήσεις τους για στήριξη. Οι αγροτικές πληρωμές ξεκινούν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με την καταβολή σημαντικής προκαταβολής, ενώ η διαδικασία εξόφλησης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026.

«Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό φέτος, είναι ότι για πρώτη φορά οι αγροτικές πληρωμές στη χώρα γίνονται 100% με τη νέα πλατφόρμα που είναι στα χέρια του κράτους», δήλωσε, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι «κανένας δικαιούχος δεν θα χάσει όσα δικαιούται από τις αγροτικές επιδοτήσεις».

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς επισήμανε ότι η αναμόρφωση του μηχανισμού καταβολής των ενισχύσεων συμβάλλει και στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών, μετά τις δυσλειτουργίες που είχαν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια.

Στο επίκεντρο το κόστος παραγωγής

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός στην ανάγκη συντονισμένης δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των χαμηλών τιμών των αγροτικών προϊόντων και των αυξημένων παραγωγικών δαπανών.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στα μέτρα στήριξης που αφορούν στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο πλευρό των παραγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί τις γεωπολιτικές εξελίξεις και εξετάζει τις δυνατότητες πρόσθετων παρεμβάσεων για την ανακούφιση του αγροτικού κόσμου.

Στήριξη της αλιείας με ορίζοντα το 2040

Αναφερόμενος στον κλάδο της αλιείας, ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι η στήριξη των επαγγελματιών του κλάδου παραμένει βασική προτεραιότητα. Υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες για το αλιευτικό πετρέλαιο και την ενίσχυση των παράκτιων αλιέων, καθώς και την πρόσφατη ανακοίνωση μέτρων ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Στην ευρωπαϊκή ατζέντα βρίσκεται, παράλληλα, η χάραξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών με χρονικό ορίζοντα το 2040.

Κληθείς να σχολιάσει τη νέα πρόταση προϋπολογισμού του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και τις τροποποιήσεις που αφορούν στη γεωργία, μεταξύ των οποίων η μετατροπή του στόχου του 10% σε ανώτατο όριο, ο υπουργός χαρακτήρισε θετικό το σκέλος του διαπραγματευτικού πλαισίου για τον αγροτικό τομέα, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Όπως σημείωσε, η διαδικασία εισέρχεται πλέον στη φάση της συνολικής διαπραγμάτευσης μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, γεγονός που απαιτεί υπομονή και στρατηγικούς χειρισμούς μέχρι την οριστικοποίηση του αποτελέσματος.