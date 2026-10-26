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Από μια μικρή καθημερινή απόλαυση σε υπολογίσιμο έξοδο του μηνιαίου προϋπολογισμού εξελίσσεται ο καφές, καθώς οι ανατιμήσεις αναγκάζουν ολοένα περισσότερους καταναλωτές να μετρούν ακόμη και τα χρήματα που ξοδεύουν για τις πιο συνηθισμένες αγορές τους.

Η στάση στο καφέ της γειτονιάς ή η παραγγελία ενός ροφήματος στο χέρι παραμένει για πολλούς Έλληνες αναπόσπαστο μέρος της ημέρας τους. Ωστόσο, η αύξηση του κόστους ζωής έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν ακόμη και αυτή τη μικρή καθημερινή δαπάνη.

Οι τιμές του καφέ σε πακέτο διαμορφώνονται πλέον σε επίπεδα που, όταν η αγορά επαναλαμβάνεται καθημερινά, δημιουργούν σημαντική επιβάρυνση.

Από 75 έως 84 ευρώ τον μήνα για έναν καφέ την ημέρα

Ένας freddo espresso σε πακέτο κοστίζει κατά μέσο όρο 2,50 ευρώ, ενώ για έναν freddo cappuccino ο καταναλωτής πληρώνει περίπου 2,80 ευρώ.

Με βάση αυτές τις ενδεικτικές τιμές, η αγορά ενός freddo espresso καθημερινά για 30 ημέρες συνεπάγεται δαπάνη 75 ευρώ τον μήνα. Αντίστοιχα, το κόστος για έναν freddo cappuccino φτάνει τα 84 ευρώ.

Πρόκειται για ποσά που μπορεί να μοιάζουν περιορισμένα σε ημερήσια βάση, αλλά αποκτούν διαφορετική βαρύτητα όταν υπολογίζονται στο σύνολο του μήνα.

Η επιβάρυνση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν περισσότερα μέλη ενός νοικοκυριού διατηρούν την ίδια καθημερινή συνήθεια.

Η στροφή στον καφέ του σπιτιού

Μπροστά στις αυξημένες τιμές, αρκετοί καταναλωτές αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις αγορές καφέ από καταστήματα, επιλέγοντας συχνότερα την παρασκευή του στο σπίτι.

Η αλλαγή αυτή συνδέεται με την προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δέχονται πιέσεις από πολλαπλές καθημερινές ανάγκες.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις εστίασης καλούνται να διαχειριστούν αυξημένα λειτουργικά έξοδα, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια ευελιξίας τους.

Έτσι, καταναλωτές και επαγγελματίες βρίσκονται αντιμέτωποι με διαφορετικές πλευρές της ίδιας οικονομικής πίεσης.

Ο καφές εξακολουθεί να αποτελεί αγαπημένη συνήθεια, ωστόσο η τιμή του οδηγεί πολλούς να επανεξετάσουν τη συχνότητα με την οποία τον αγοράζουν εκτός σπιτιού.

Σε μια περίοδο όπου ακόμη και οι μικρές δαπάνες μετρούν, το καθημερινό ποτήρι καφέ αποκτά πλέον μεγαλύτερη θέση στους οικονομικούς υπολογισμούς των νοικοκυριών.