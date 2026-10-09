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Η Άννα Βίσση βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να μην μπορεί να ερμηνεύει χωρίς την έγκριση του Νίκου Καρβέλα τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, μετά την απόφαση του συνθέτη να αναλάβει προσωπικά τη διαχείριση των αδειών ζωντανής εκτέλεσης των έργων του.

Η εξέλιξη αυτή, που αφορά περισσότερα από 400 τραγούδια, δημιουργεί νέα δεδομένα για τις επόμενες εμφανίσεις της, την ώρα που η μεταξύ τους σύγκρουση κλιμακώνεται με μια εξασέλιδη ανακοίνωση, εκατέρωθεν κατηγορίες για οικονομικές συμφωνίες εκατομμυρίων ευρώ και το ενδεχόμενο δικαστικής αντιπαράθεσης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η συναυλία στο ΟΑΚΑ, η νέα επαγγελματική συνεργασία της Βίσση με τη Δήμητρα Κούστα και η αναβολή των εμφανίσεών της στο «Αθηνών Αρένα», ενώ ο Μίλτος Καρατζάς έρχεται να προσθέσει μια νέα διάσταση, αποκαλύπτοντας παλιό τελεσίγραφο του συνθέτη που, όπως υποστηρίζει, στέρησε από την τραγουδίστρια την ευκαιρία για διεθνή καριέρα.

Η διαφωνία δύο καλλιτεχνών που συμπορεύτηκαν επί δεκαετίες, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά, έχει πλέον μετατραπεί σε μια αντιπαράθεση με σοβαρές οικονομικές και καλλιτεχνικές προεκτάσεις.

Εκείνη απομακρύνεται από τον άνθρωπο που δημιούργησε το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της ρεπερτορίου και εκείνος εμφανίζεται αποφασισμένος να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται απώλεια σημαντικών εσόδων.

Η κίνηση Καρβέλα που αλλάζει τα δεδομένα για τη Βίσση

Η πιο ουσιαστική εξέλιξη στη διαμάχη σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν ο Νίκος Καρβέλας ανακάλεσε την εξουσιοδότηση που είχε παραχωρήσει στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης «Αυτοδιαχείριση» για τη χορήγηση αδειών ζωντανής εκτέλεσης των τραγουδιών του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δικηγόρου του, Αρχοντούλας Παπαπαναγιώτου, ο συνθέτης αποφάσισε να διαχειρίζεται ο ίδιος τα συγκεκριμένα δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν ζωντανά έργα του, σε συναυλίες, μουσικές σκηνές ή νυχτερινά κέντρα, θα πρέπει πλέον να εξασφαλίζουν την απαιτούμενη άδεια από τον ίδιο και όχι από την «Αυτοδιαχείριση».

Η απόφαση αφορά όλους τους ερμηνευτές, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία για την Άννα Βίσση. Ο Καρβέλας έχει γράψει περισσότερα από 400 τραγούδια που συνδέονται με την καριέρα της, ενώ, όπως ο ίδιος επισήμανε, από τα 50 κομμάτια που παρουσίασε στη μεγάλη συναυλία του ΟΑΚΑ, τα 47 έφεραν την υπογραφή του.

Η τραγουδίστρια δεν έχει επομένως να αντιμετωπίσει απλώς μια οικονομική διαφωνία. Η δυνατότητα να παρουσιάζει στο εξής το μεγαλύτερο μέρος του καθιερωμένου προγράμματός της εξαρτάται από το καθεστώς αδειοδότησης των συγκεκριμένων δημιουργιών.

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