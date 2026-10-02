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Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, με τις ριπές στο Αιγαίο να φτάνουν κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ.

Σε ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, επηρεάζοντας κυρίως τις συνδέσεις με τις Κυκλάδες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα και τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, δεν θα πραγματοποιηθούν τα τέσσερα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Αντίθετα, κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό με συμβατικά πλοία, ενώ εκτελούνται και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα.

Το Λιμενικό Σώμα συνιστά στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να επικοινωνούν προηγουμένως με τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις δρομολογίων πριν μεταβούν στα λιμάνια.

Έως την Κυριακή τα έντονα φαινόμενα

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, με μεγαλύτερη ένταση στην Κρήτη, έως το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, στο Αιγαίο θα επικρατούν έως το απόγευμα του Σαββάτου τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Ειδικότερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη, κυρίως από το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου και κατά τη διάρκεια του Σαββάτου.

Οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να διατηρήσουν δύσκολες τις συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις έως το απόγευμα του Σαββάτου, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τις λιμενικές αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων και να προχωρούν στις απαραίτητες προσαρμογές των δρομολογίων.

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