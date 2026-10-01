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Τραγωδία στην Κρήτη προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία, καθώς νεκρός εντοπίστηκε ένας βοσκός από την περιοχή του Ρεθύμνου, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης.

Την ίδια ώρα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού, με πλημμυρισμένα σπίτια στα Ζωνιανά, ενώ στον Μυλοπόταμο κατέρρευσε γέφυρα, με αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο να παρασυρθεί. Από το περιστατικό ένα ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μηνύματα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων

Η κατάσταση έχει οδηγήσει στην αποστολή μηνυμάτων 112 προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Συγκεκριμένα, συστήνεται η αποφυγή μετακινήσεων σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο, ενώ στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά υπάρχει σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων.

Παράλληλα, οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν οι έντονες βροχοπτώσεις και οι μεγάλες ποσότητες νερού.

«Πρωτοφανείς πλημμύρες» στον Μυλοπόταμο

Την έκταση των προβλημάτων περιγράφει στο protothema.gr ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανείς πλημμύρες».

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν όπου απαιτείται.

Κλειστά σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κλειστά παραμένουν τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο, με τις τοπικές Αρχές να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο

Τα προβλήματα επεκτείνονται και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι Αρχές συστήνουν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς τα φαινόμενα παραμένουν έντονα και η κατάσταση σε αρκετές περιοχές είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Ισχυρά φαινόμενα στον Δήμο Χερσονήσου, με οχήματα να παρασύρονται στη θάλασσα στις Γούβες

Σύσταση προς τους δημότες του Δήμου Χερσονήσου για περιορισμό των μετακινήσεων – και ειδικά την αποφυγή των άσκοπων – προχώρησε ο δήμαρχος της περιοχής, Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «έρχονται δύσκολες ώρες, αλλά και δύσκολες ημέρες, οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεχτικοί και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δημοτών». Η ορμή των νερών είναι τέτοια, που στην περιοχή των Γουβών, παρασύρθηκαν σταθμευμένα οχήματα προς τη θάλασσα. Σύμφωνα με τον κ. Δοξαστάκη, σε όλο το εύρος του Δήμου βρίσκονται μηχανήματα έργου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν φαινόμενα κατολισθήσεων ή άλλα προβλήματα που εντοπίζονται στην περιοχή, ενώ επί ποδός βρίσκεται συνολικά ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας.

Δύσκολη νύχτα και πρωινό στον Μυλοπόταμο

Ο Μυλοπόταμος βρέθηκε στο επίκεντρο των προβλημάτων από τις πρώτες πρωινές ώρες, με τον δήμαρχο Γιώργο Κλάδο να περιγράφει την κατάσταση ως ιδιαίτερα δύσκολη.

Όπως ανέφερε, ολόκληρος ο δήμος βρίσκεται σε επιφυλακή, ενώ έκανε λόγο για πρωτοφανή εικόνα για τα σημερινά δεδομένα, παραπέμποντας στις μεγάλες καταστροφές που είχαν σημειωθεί στην περιοχή το 1986.

Η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει σημαντική άνοδο της στάθμης των υδάτων, ενώ σε αρκετά σημεία έχουν καταγραφεί φερτά υλικά και προβλήματα στην κυκλοφορία.

Παράλληλα, προβλήματα ηλεκτροδότησης καταγράφονται σε Ζωνιανά, Ανώγεια, Αξό και Λιβάδια. Στα Ζωνιανά έχουν αναφερθεί πτώσεις στύλων του δικτύου, με συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να επιχειρούν για την αποκατάσταση των βλαβών.

Η ένταση των φαινομένων προκάλεσε και περιστατικό εγκλωβισμού. Άνθρωπος που βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο χρειάστηκε τη συνδρομή της Πυροσβεστικής για να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα στις Γούβες

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει και ο Δήμος Χερσονήσου, όπου τα μεγάλα ύψη βροχής έχουν προκαλέσει συγκέντρωση υδάτων σε δρόμους και κατοικημένες περιοχές.

Στις Γούβες, τρία αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ ο Αποσελέμης υπερχείλισε. Παράλληλα, η πρόσβαση προς το Καστέλι διακόπηκε σε σημείο του οδικού δικτύου, καθώς ο δρόμος κατακλύστηκε από μεγάλες ποσότητες νερού.

Κλειστός είναι και ο δρόμος προς Καστέλι – Ξηροκαμάρες, όπου η κατάσταση του οδοστρώματος καθιστά επικίνδυνη τη διέλευση.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων και πραγματοποιούν παρεμβάσεις όπου αυτό είναι εφικτό και ασφαλές.

Άνοιξε το οδόστρωμα και εγκλωβίστηκε ζευγάρι

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε και στην περιοχή Δισκούρι Μυλοποτάμου, όπου η υποχώρηση γέφυρας προκάλεσε προβλήματα στο οδόστρωμα.

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του, όταν το έδαφος υποχώρησε. Συγγενείς έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ζευγάρι είναι καλά στην υγεία του.

Προβλήματα από τα έντονα φαινόμενα έχουν καταγραφεί και στη Σητεία, ενώ ο δήμος και οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση.

Μηχανήματα του Δήμου Μυλοποτάμου, αλλά και ιδιωτικά μηχανήματα που έχουν επιστρατευτεί για την ενίσχυση του μηχανισμού, επιχειρούν όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν. Προτεραιότητα δίνεται στην ασφάλεια των πολιτών και στην αποκατάσταση της πρόσβασης στο οδικό δίκτυο.

Ενεργοποιήθηκε το 112

Στις 06:40 το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου ενεργοποιήθηκε το 112 για την περιοχή του Μυλοποτάμου.

Το μήνυμα απευθυνόταν σε κατοίκους και επισκέπτες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με σύσταση να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις επισκέψεις στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν σημεία όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από ορμητικά νερά.

Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις στη Φοινικιά

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στη Φοινικιά Ηρακλείου, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων νερού.

Νερά και λάσπες εισχώρησαν σε σπίτια, καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους, ενώ φερτά υλικά παρέσυραν αντικείμενα και εξοπλισμό. Αυλές και εξωτερικοί χώροι καλύφθηκαν επίσης από λάσπη, με κατοίκους και επαγγελματίες να προσπαθούν να περιορίσουν τις ζημιές.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για την εξέλιξη των φαινομένων και το ενδεχόμενο νέων πλημμυρών.

Κλειστές οι ιρλανδικές διαβάσεις

Στο Ηράκλειο αποφασίστηκε το άμεσο κλείσιμο ιρλανδικών διαβάσεων σε σημεία όπου η αυξημένη στάθμη των υδάτων και τα ορμητικά ρεύματα δημιουργούν κίνδυνο για οδηγούς και πεζούς.

Μεταξύ άλλων, κλειστή παραμένει η διάβαση στην οδό Λυκίου, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, καθώς και οι διαβάσεις στον Κατσαμπά και τον Δρακουλιάρη.

Στα σημεία έχουν τοποθετηθεί προειδοποιητικές πινακίδες και κορδέλες αποκλεισμού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει και αστυνομική παρουσία για την αποτροπή της διέλευσης.

Παράλληλα, λόγω των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί, πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου-Μαλάδων μέσω της οδού Μάνου Κατράκη, καθώς και στην επαρχιακή οδό Ποταμών-Ασκών-Λύττου στον Δήμο Χερσονήσου.

Κλειστά σχολεία σε περιοχές της Κρήτης

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα οδήγησαν και σε αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων.

Στην Ανατολική Κρήτη, για την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, αποφασίστηκε το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Κλειστοί παραμένουν επίσης βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, καθώς και ο βρεφονηπιακός σταθμός του Δήμου Μαλεβιζίου στην Αγία Πελαγία. Δεν λειτουργούν επίσης τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Αγίας Πελαγίας και του Φόδελε.

Προληπτικό κλείσιμο φαραγγιών και ορεινών διαδρομών

Σε ολόκληρη την Κρήτη εφαρμόζεται παράλληλα προληπτική απαγόρευση πρόσβασης σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας, λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων, καταπτώσεων βράχων και πλημμυρών.

Η απόφαση αφορά όλα τα φαράγγια, εποπτευόμενα και μη, τα φυσιολατρικά μονοπάτια και τις περιπατητικές ή ορειβατικές διαδρομές, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου Ε4, καθώς και άλλα οικοσυστήματα με έντονο ανάγλυφο.

Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ από το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει ενεργό έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026.

Στόχος είναι να περιοριστεί ο κίνδυνος για κατοίκους και επισκέπτες όσο παραμένουν σε εξέλιξη τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

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