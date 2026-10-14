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Αλωνίζουν στα Βόρεια Προάστια (και όχι μόνο) οι απατεώνες, οι οποίοι σε τρία περιστατικά μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο έχουν αρπάξει περισσότερα από 600.000 ευρώ σε λίρες, κοσμήματα και μετρητά, με το τελευταίο χτύπημα να καταγράφεται στο Μαρούσι.

Μετά το διπλό χτύπημα στο Ψυχικό όπου δήθεν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από δύο γυναίκες, στο Μαρούσι το θύμα ήταν μια ηλικιωμένη 89 ετών.

«Από την εταιρεία κοινοχρήστων είμαστε»

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης, όταν οι απατεώνες χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού μιας 89χρονης ακολουθώντας την τακτική των δήθεν υπαλλήλων εταιρείας κοινοχρήστων.

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