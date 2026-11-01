Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μόλις 62.800 ευρώ από τις σχεδόν 550.000 ευρώ που συγκεντρώθηκαν μέσω εράνων για τρία παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας έφτασαν τελικά στις οικογένειές τους. Τα υπόλοιπα 487.196,66 ευρώ, δηλαδή το 88,6% των δωρεών, φέρονται να παρακρατήθηκαν από ΜΚΟ που, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, χρησιμοποιούνταν ως όχημα για την εξαπάτηση πολιτών.

Όπως αποκαλύπτει το protothema.gr, τα στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία προέκυψαν από την άρση τραπεζικού και τηλεφωνικού απορρήτου, περιγράφουν μια υπόθεση στην οποία χρήματα που προορίζονταν για την ενίσχυση ασθενών παιδιών φέρονται να χρηματοδοτούσαν πολυτελείς διακοπές, ακριβές αγορές και προσωπικές δαπάνες των κατηγορουμένων.

Οι δωρεές που δεν έφτασαν στις οικογένειες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τους εράνους για τρία ανήλικα και νεαρά άτομα συγκεντρώθηκαν συνολικά 549.996,66 ευρώ, ωστόσο στις οικογένειες αποδόθηκε μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων.

Σε μία από τις περιπτώσεις, πολίτες προσέφεραν 73.200,43 ευρώ για παιδί από τον Αίγειρο Κομοτηνής, γεννημένο το 2011, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα. Η οικογένειά του δεν έλαβε κανένα ποσό.

Οι υπεύθυνοι της ΜΚΟ φέρονται να υποστήριξαν ότι τα χρήματα είχαν «δεσμευτεί λόγω έλλειψης κατάλληλων δικαιολογητικών», δικαιολογία την οποία οι αρχές χαρακτηρίζουν ψευδή.

Σε άλλη περίπτωση, για νεαρό από τη Νάουσα που έπασχε από οξεία μυελογενή λευχαιμία και πέθανε στις 23 Ιουλίου 2021, οργανώθηκαν δύο έρανοι, ο ένας για την ενίσχυση της οικογένειας και ο δεύτερος για τα έξοδα της κηδείας.

Παρότι συγκεντρώθηκαν 136.374,95 ευρώ, στην οικογένεια παραδόθηκαν μόλις 7.000 ευρώ, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Πολυτελή ξενοδοχεία, Louis Vuitton και μετρητά

Η οικονομική έρευνα αποκάλυψε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεταφορές χρημάτων από το σωματείο σε εταιρείες που φέρονται να λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι μηχανισμοί.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της MVP MEDIA GROUP, στους λογαριασμούς της οποίας μεταφέρθηκαν 55.000 ευρώ από το σωματείο.

Από τα χρήματα αυτά εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, πληρωμές 2.700 ευρώ και επιπλέον 405 ευρώ στη Louis Vuitton, 574 ευρώ σε εστιατόριο της Μυκόνου, 2.738,76 ευρώ για ξενοδοχειακή κράτηση, 1.049,73 ευρώ για παραγγελίες φαγητού και 2.500 ευρώ για ενοικίαση αυτοκινήτων.

Επίσης, καταγράφηκαν δαπάνες 4.775 ευρώ για διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στη Χερσόνησο Κρήτης, καθώς και αναλήψεις μετρητών ύψους 24.300 ευρώ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τηλεφωνικές συνομιλίες για κρατήσεις πολυτελών σουιτών, με χρεώσεις από 425 έως 810 ευρώ, αλλά και αναφορά κατηγορουμένης σε δίωρη κρουαζιέρα κόστους 250 ευρώ.

Οι αναφορές για χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων

Η αστυνομική έρευνα φέρεται να αποκάλυψε και δραστηριότητα που σχετίζεται με παράνομο στοιχηματισμό και πιθανή χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, κυρίως σε αγώνες της Κ19 της Super League και σε τοπικά πρωταθλήματα της Πιερίας.

Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες συνομιλίες που επικαλείται το protothema.gr, βασικός κατηγορούμενος επικοινωνούσε ακόμη και με εν ενεργεία αστυνομικό, παρέχοντας πληροφορίες για αγώνες στους οποίους φέρονταν να έχουν υπάρξει παρεμβάσεις.

Σε αγώνα της 27ης Σεπτεμβρίου 2026, ο κατηγορούμενος φέρεται να έδωσε στοιχηματική πρόβλεψη στον αστυνομικό, ενώ ακολούθησαν δύο πέναλτι, μία κόκκινη κάρτα και τρεις ανατροπές μέσα σε 13 λεπτά.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ίδιος πόνταρε περίπου 1.400 έως 1.500 ευρώ και κέρδισε 7.000 ευρώ, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται 3-2.

Αντίστοιχες αναφορές υπάρχουν και για αγώνα της 19ης Σεπτεμβρίου, στον οποίο οι ερευνητές εξετάζουν καταγγελλόμενες παρεμβάσεις σε διαιτητικές αποφάσεις και το ενδεχόμενο προσυνεννόησης για το αποτέλεσμα.

Οι συγκεκριμένες ενέργειες αποτελούν αντικείμενο της ποινικής διερεύνησης και οι καταγγελίες δεν συνιστούν αποδεδειγμένη ενοχή των εμπλεκομένων.