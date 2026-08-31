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Την επαναχορήγηση του 13ου και του 14ου μισθού με νομοθετική ρύθμιση διεκδικεί η ΑΔΕΔΥ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα, 31 Αυγούστου 2026, στις 13.30, στο υπουργείο Οικονομικών, με τη συμμετοχή των μελών του γενικού συμβουλίου.

Όπως ανακοινώθηκε, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί, μεταξύ άλλων, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης, πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

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