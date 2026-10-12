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Την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας στις 25 Νοεμβρίου 2026 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στη συνεδρίαση της 9ης Οκτωβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε, η απεργία πραγματοποιείται με αιχμή τις διεκδικήσεις για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης.

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