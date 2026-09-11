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Συγκλονιστικά είναι τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο των Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, καθώς όπως αποκαλύπτει το protothema.gr, οι δύο γιατροί προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη της παρουσίας του στον χώρο ενώ την ίδια ώρα αναζητούσαν στην τεχνητή νοημοσύνη τρόπους να τον επαναφέρουν!

Οι νέες πληροφορίες του protothema.gr προκύπτουν από την εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας και αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά την άσκηση κακουργηματικής δίωξης για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία σε βάρος των δύο γιατρών. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν όπου και έλαβαν προθεσμία για την ερχόμενη Δευτέρα.

Η φωτογραφία που είχε διαγραφεί από το κινητό της γιατρού

Ένα από τα πλέον κρίσιμα ευρήματα εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την ανάλυση του κινητού τηλεφώνου της γιατρού.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν φωτογραφία στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι του μηχανήματος στο οποίο πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση.

Η φωτογραφία είχε διαγραφεί από τη συσκευή.

Αυτό που επιχειρούν τώρα να εξακριβώσουν οι Αρχές είναι πότε ακριβώς τραβήχτηκε. Η εκτίμηση που εξετάζεται σοβαρά είναι ότι πρόκειται για φωτογραφία από την ημέρα που ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του, κάτι όμως που μένει να πιστοποιηθεί από την ψηφιακή έρευνα.

Η χρονική ταυτοποίηση του αρχείου θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ακόμη αντικειμενικό στοιχείο για το τι συνέβαινε στον χώρο και σε ποια φάση της διαδικασίας βρισκόταν ο Μαζωνάκης πριν υποστεί την ανακοπή.

Η αναζήτηση στην τεχνητή νοημοσύνη λίγο πριν από τον θάνατο

Το πλέον ασυνήθιστο εύρημα, ωστόσο, αφορά όσα φαίνεται να έγιναν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ακόμη μέσα στο ιατρείο και λίγο πριν από τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από τα ψηφιακά δεδομένα φαίνεται ότι κάποιος χρησιμοποιούσε εκείνη την ώρα τον υπολογιστή προκειμένου να αναζητήσει τι πρέπει να γίνει για να επανέλθει ένας ασθενής.

Αυτό που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι ότι η αναζήτηση έγινε με τη χρήση εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης.

Με απλά λόγια, ενώ μέσα στον χώρο εξελισσόταν η επείγουσα κατάσταση με τον τραγουδιστή, φαίνεται να τέθηκε σε σύστημα AI ερώτημα για το πώς μπορεί να σωθεί ή να επανέλθει ένας ασθενής.

Οι Αρχές καλούνται τώρα να εξακριβώσουν ποιος έκανε την αναζήτηση, την ακριβή ώρα που πραγματοποιήθηκε, ποιο ήταν το ερώτημα που πληκτρολογήθηκε και τι απάντηση δόθηκε, καθώς και αν το εύρημα συνδέεται χρονικά με την ανακοπή του Μαζωνάκη.

Σβησμένα από το ημερολόγιο μόνο τα ραντεβού του Μαζωνάκη

Εξίσου σοβαρά ερωτήματα δημιουργούν τα ευρήματα από τον υπολογιστή του ιατρείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, από την εξέταση του ηλεκτρονικού ημερολογίου διαπιστώθηκε ότι είχαν διαγραφεί καταχωρίσεις που αφορούσαν τα ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη.

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