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Βαρύτατη ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, άσκησε σήμερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του ζευγαριού των γιατρών, Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μετά την άσκηση της δίωξης, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή. Εκεί ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία ώστε να απολογηθούν την Δευτέρα.

Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου σύμφωνα με τους ιατροδικαστές

Νωρίτερα, oλοκληρώθηκε η νεκροτομή-νεκροψία από τους ιατροδικαστές χωρίς να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. Συγκεκριμένα η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του και αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Παρούσα κατά τη διάρκεια της διαδικάσιας ήταν η Μαρία Γεραμάνη, η τεχνικός σύμβουλος που όρισε η πλευρά των δύο συλληφθέντων γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι.

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