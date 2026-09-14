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Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να απολογηθούν για όσα συνέβησαν μέσα στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης.

Οι απολογίες τους θεωρούνται κομβικές για την εξέλιξη της έρευνας, την ώρα που οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της ανακοπής και να διαπιστώσουν ποιοι βρίσκονταν στον χώρο, ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιήθηκαν και ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή στα κρίσιμα λεπτά. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, ωστόσο, οι δύο γιατροί δεν ήταν καν σε θέση να βοηθήσουν έναν ασθενή τους που πάθαινε ανακοπή. Ισως, μάλιστα, ακόμη και οι ενέσεις αδρεναλίνης στις οποίες κατέφυγε, μέσα στην απόγνωσή του, όπως ισχυρίζεται ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, να έγιναν κατόπιν εορτής, εντελώς μάταια, μόνο και μόνο για να διασωθούν τα προσχήματα και όχι ο Μαζωνάκης που είχε ήδη εκπνεύσει.

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