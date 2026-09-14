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Στη μία το μεσημέρι θα τελεσθεί σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου κι από τον ΙΝ Αγίας Τριάδος στη Νίκαια η εξόδιος ακολουθία για την κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών την προηγούμενη Τετάρτη στη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, της οποίας οι συνθήκες ερευνώνται από τις αρχές.

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Αρκετοί επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο, κυρίως δε συνάδελφοι του εκλιπόντος, αναμένεται να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία στην Αγία Τριάδα, ενώ η ταφή του αγαπητού στο ευρύ κοινό ερμηνευτή θα γίνει στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, υπό στενό οικογενειακό κύκλο, έπειτα από παράκληση της οικογένειάς του, η οποία επίσης παρακαλεί αντί στεφάνων να δοθούν δωρεές στον οργανισμό Humanity Greece.

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Από το απόγευμα της Κυριακής, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη είχε τεθεί σε λαϊκή αγρύπνια στον Ναό, όπου θα τελεσθεί η εξόδιος ακολουθία κι ήταν η εκκλησία της γειτονιάς όπου μεγάλωσε ο αδόκητα χαμένος τραγουδιστής. Πολύ πριν την άφιξη της σορού και την εκκίνηση της αγρύπνιας, το απόγευμα της Κυριακής, πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει και περίμενε υπομονετικά κι υπό τους ήχους τραγουδιών του ερμηνευτή, προκειμένου να δώσει το στερνό κατευόδιο στο μουσικό ίνδαλμά του και κατά τη μακρά διάρκεια της αναμονής περίσσεψαν τα σχόλια θαυμαστών του Μαζωνάκη τόσο για τη σημασία του στο λαϊκό τραγούδι, όσο και για τις συνθήκες της απώλειάς του.

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Αρκετοί από τους θαυμαστές του είχαν φθάσει και αναμένεται να φθάσουν και σήμερα στην εκκλησία για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη από περιοχές εκτός Αθηνών, με πούλμαν ειδικά ναυλωμένα για την περίσταση.

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Η αστυνομία από την Κυριακή έχει λάβει μέτρα στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Ι.Ν., ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός, ενώ για να τηλεοπτικά συνεργεία έχει χωροθετηθεί ειδικό σημείο για την κάλυψη της τελετής και παράλληλα υπάρχει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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