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Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σορό του τραγουδιστή.

Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Παρούσα κατά τη διάρκεια της διαδικάσιας ήταν η Μαρία Γεραμάνη, η τεχνικός σύμβουλος που όρισε η πλευρά των δύο συλληφθέντων γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι.

Υπενθυμίζεται ότι εντός της ημέρας, οι δύο γιατροί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ασφάλεια Αθηνών φαίνεται να δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα τόσο για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή όσο και για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι.

Πρόκειται για τους Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Μετά τη σύλληψή τους αναμένεται να οδηγηθούν στις δικαστικές αρχές, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου ο αρμόδιος εισαγγελέας θα αξιολογήσει το προανακριτικό υλικό και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες.

Μέχρι στιγμής, κρίσιμο βάρος στην έρευνα έχουν αποκτήσει οι καταθέσεις, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και το ζήτημα της αδειοδότησης του εξοπλισμού, ενώ σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η νεκροψία-νεκροτομή παρουσία τεχνικού συμβούλου που όρισε η οικογένεια.

Το «χαμένο» τρίωρο και οι αντιφάσεις στην κατάθεση

Ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζουν οι αστυνομικοί αφορά την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός ανέφερε στην κατάθεσή της ότι ο τραγουδιστής είχε καθυστερήσει στο ραντεβού του και έφτασε περίπου στις 16:30. Ωστόσο, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας φέρεται να δείχνει ότι βρισκόταν στον χώρο περίπου από τις 13:30, δηλαδή τουλάχιστον τρεις ώρες νωρίτερα.

Την ίδια στιγμή, η κλήση προς το ΕΚΑΒ είχε ήδη πραγματοποιηθεί λίγο μετά τις 16:20, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Η ΕΡΤ, επικαλούμενη τα στοιχεία της έρευνας, αναφέρει ότι η γιατρός μίλησε για άφιξη στις 16:30, ενώ οι κάμερες τοποθετούν τον τραγουδιστή στο ιατρείο περίπου στις 13:30.

Οι ερευνητές επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό το διάστημα από την άφιξη του τραγουδιστή μέχρι την κατάρρευσή του και την κλήση στο ΕΚΑΒ.

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