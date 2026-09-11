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Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ασφάλεια Αθηνών φαίνεται να δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα τόσο για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή όσο και για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι.

Πρόκειται για τους Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Μετά τη σύλληψή τους αναμένεται να οδηγηθούν στις δικαστικές αρχές, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου ο αρμόδιος εισαγγελέας θα αξιολογήσει το προανακριτικό υλικό και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες.

Μέχρι στιγμής, κρίσιμο βάρος στην έρευνα έχουν αποκτήσει οι καταθέσεις, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και το ζήτημα της αδειοδότησης του εξοπλισμού, ενώ σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η νεκροψία-νεκροτομή παρουσία τεχνικού συμβούλου που όρισε η οικογένεια.

Το «χαμένο» τρίωρο και οι αντιφάσεις στην κατάθεση

Ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζουν οι αστυνομικοί αφορά την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός ανέφερε στην κατάθεσή της ότι ο τραγουδιστής είχε καθυστερήσει στο ραντεβού του και έφτασε περίπου στις 16:30. Ωστόσο, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας φέρεται να δείχνει ότι βρισκόταν στον χώρο περίπου από τις 13:30, δηλαδή τουλάχιστον τρεις ώρες νωρίτερα.

Την ίδια στιγμή, η κλήση προς το ΕΚΑΒ είχε ήδη πραγματοποιηθεί λίγο μετά τις 16:20, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Η ΕΡΤ, επικαλούμενη τα στοιχεία της έρευνας, αναφέρει ότι η γιατρός μίλησε για άφιξη στις 16:30, ενώ οι κάμερες τοποθετούν τον τραγουδιστή στο ιατρείο περίπου στις 13:30.

Οι ερευνητές επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό το διάστημα από την άφιξη του τραγουδιστή μέχρι την κατάρρευσή του και την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Το κρίσιμο ερώτημα: Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση;

Το δεύτερο κρίσιμο σημείο της έρευνας αφορά το αν είχε αρχίσει ή όχι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η γιατρός, η θεραπεία δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει και η κατάρρευση του τραγουδιστή σημειώθηκε κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των φλεβοκαθετήρων. Ειδικότερα, φέρεται να υποστήριξε ότι η αρτηριακή του πίεση έπεσε απότομα όταν επιχειρούσε να τοποθετήσει τον δεύτερο φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι.

Ωστόσο, καταθέσεις διασωστών του ΕΚΑΒ φέρονται να αναφέρουν ότι, όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν ήδη σε λειτουργία. Η ίδια, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες από την κατάθεσή της, είχε αναφέρει ότι είχε τοποθετήσει μόνο την «πεταλούδα» στον τραγουδιστή.

Παράλληλα, από την έρευνα στα τεχνικά δεδομένα του μηχανήματος προέκυψε ότι την τελευταία φορά που τέθηκε σε λειτουργία παρέμεινε ενεργοποιημένο επί περίπου 45 λεπτά. Αναμένεται περαιτέρω, πιο εξειδικευμένος έλεγχος, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια ο χρόνος και οι συνθήκες λειτουργίας του.

Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι αστυνομικοί εξετάζουν ποια ακριβώς ιατρική διαδικασία ακολουθήθηκε, πόσο είχε προχωρήσει, ποιοι βρίσκονταν στον χώρο και ποιες ενέργειες έγιναν πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

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