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Θύμα διαδικτυακής απάτης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης έπεσε ο εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος, καθώς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε παραποιημένο βίντεο από παλαιότερη συνέντευξή του.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, οι δημιουργοί του επίμαχου υλικού χρησιμοποίησαν αλλοιωμένη και επεξεργασμένη φωνή, η οποία εμφανίζεται να προτρέπει τους χρήστες να τοποθετήσουν χρήματα σε ψηφιακή επενδυτική πλατφόρμα. Η παραπομπή στην πλατφόρμα φέρεται να γίνεται μέσω συνδέσμου που συνοδεύει το βίντεο.

Ο Αθανάσιος Μαρτίνος ξεκαθαρίζει ότι το περιεχόμενο είναι απολύτως ψευδές και παραπλανητικό, ενώ απαγορεύει οποιαδήποτε χρήση ή αναδημοσίευσή του. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να εντοπιστούν και να διωχθούν οι υπεύθυνοι.

Η υπόθεση αναδεικνύει τους αυξανόμενους κινδύνους από τη χρήση τεχνολογίας deepfake για την παράνομη αξιοποίηση της εικόνας και της φωνής αναγνωρίσιμων προσώπων, με σκοπό την προσέλκυση πολιτών σε παραπλανητικές επενδυτικές προτάσεις.

Ολόκληρη η δήλωση του Αθανάσιου Μαρτίνου έχει ως εξής:

«Σήμερα 10/9/2026 ενημερώθηκα ότι αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) με οπτικό υλικό από παλαιότερη συνέντευξή μου, στο οποίο ακούγεται μία αλλοιωμένη/επεξεργασμένη φωνή που προτρέπει όσους το δουν να προχωρήσουν σε χρηματική επένδυση σε πλατφόρμα, σύνδεσμος της οποίας φέρεται να βρίσκεται κάτωθι του επίμαχου βίντεο.

Το βίντεο αυτό αποτελεί προϊόν απάτης και το περιεχόμενο του είναι απολύτως ψευδές και παραπλανητικό, συνεπώς απαγορεύεται η με οιοδήποτε τρόπο χρήση/αναδημοσίευση του.

Έχω προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εντοπιστούν και διωχθούν οι υπεύθυνοι.

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