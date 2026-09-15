Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στη σημασία των επενδύσεων για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και στην ενίσχυση της Αθήνας ως αυτοτελούς τουριστικού προορισμού, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη την ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημαίνοντας ότι διατίθενται 350 εκατ. ευρώ για περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα.

«Εδώ υλοποιείται η εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις στον πολιτισμό συνδέονται άμεσα και με τη συνολική αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας της πρωτεύουσας.

Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, «οι επισκέπτες επιλέγουν να έρθουν στην Αθήνα, όχι απλά ως σταθμό μετάβασης για τα όμορφα νησιά μας, αλλά για να γνωρίσουν την Αθήνα ως αυτοτελή προορισμό».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι ολοκληρώθηκαν, έπειτα από μεγάλη προσπάθεια, εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων και «χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ».

«Κατευθύναμε σημαντικούς πόρους σε μεγάλα έργα εθνικής εμβέλειας που αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά», είπε, προσθέτοντας ότι οι παρεμβάσεις στον Κεραμεικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους.

Δείτε βίντεο

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε, τέλος, ότι το πρόγραμμα των παρεμβάσεων δεν ολοκληρώνεται με τα έργα στον Κεραμεικό. «Το έργο δεν σταματά εδώ. Έχουμε πολλά έργα να παραδώσουμε τους επόμενους μήνες», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις, που υλοποιήθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αφορούν τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του Κεραμεικού, ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας.

Το σπουδαιότερο νεκροταφείο της αρχαίας πόλης, σε χρήση από την Προϊστορική περίοδο έως και την Ύστερη Αρχαιότητα, υπήρξε ταυτόχρονα ένα από τα σημαντικότερα κέντρα αγγειοπλαστικής και αγγειογραφίας του αρχαίου κόσμου.

Διαβάστε ακόμη

Fed: Η Wall Street απέναντι στην αύξηση των επιτοκίων – Τι προβλέπουν για τις μετοχές Goldman Sachs, JPMorgan και Morgan Stanley (γραφήματα)

Βασιλάκης: «Η ΑEGEAN έχει ξεπεράσει πολλές κρίσεις» – Μήνυμα για «συνετή» στρατηγική μέσα στο χειμώνα

Η Moda Bagno της οικογένειας Βαρβέρη αποκτά το ιστορικό κτίριο της εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ»

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ