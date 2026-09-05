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(Last update 15:33)

Σοβαρό ατύχημα εκτυλίχθηκε στο αεροπορικό σόου Athens Flying Week στην Τανάγρα καθώς συνετρίβη το διθέσιο αεροσκάφος τύπου Phantom (F-4). Εως αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει γνωστή η τύχη των δύο χειριστών του, ενώ καθώς περνούν τα λεπτά χωρίς να έχουν εντοπιστεί, η αγωνία κορυφώνεται.

Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο αφότου ξεκίνησε την επίδειξή του, και ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν από κοντινή απόσταση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αεροσκάφος φαινόταν να βγάζει καπνούς πριν την πτώση του. Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος και συνετρίβη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αεροσκάφος έχει κοπεί στα δύο και έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε δύο διαφορετικά σημεία. Πυροσβεστικό ελικόπτερο κάνει ρίψεις νερού για να σβήσει η φωτιά που προκλήθηκε.

Ο κόσμος που βρισκόταν στο σημείο ήταν σοκαρισμένος, ενώ από την διοργάνωση της εκδήλωσης ξεκίνησαν άμεσα να εκκενώνουν το χώρο. Το Athens Flying Week αυτή τη στιγμή έχει διακοπεί για την ώρα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο στο Protothema.gr