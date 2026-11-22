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Με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2028, προχωρά εντός χρονοδιαγράμματος η κατασκευή του νέου οδικού άξονα Μπράλος – Άμφισσα, ενός από τα σημαντικότερα έργα υποδομής στην Κεντρική Ελλάδα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τεχνικά έργο, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις οδικές μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας έναν σύγχρονο σύνδεσμο μεταξύ της Κεντρικής και της Δυτικής Ελλάδας.

Ο νέος δρόμος αποτελεί κομβικό τμήμα του διαγώνιου άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο, ενώ η ολοκλήρωσή του θα βελτιώσει σημαντικά την προσβασιμότητα και τις συνθήκες μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.

Αυτοψία στο έργο πραγματοποίησε πριν από λίγες ημέρες ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Δήμας, ο οποίος βρέθηκε κοντά στον οικισμό Βίνιανη, όπου παρέστη στη διάνοιξη της σήραγγας Σ2, μήκους 2.480 μέτρων. Πρόκειται για μία από τις δύο σήραγγες του έργου και ένα από τα πιο απαιτητικά τεχνικά σημεία της κατασκευής.

«Γέφυρα» μεταξύ ΠΑΘΕ και Ιόνιας Οδού

Η σημασία του συγκεκριμένου έργου για την οδική διασύνδεση της Κεντρικής με τη Δυτική Ελλάδα είναι ιδιαίτερα μεγάλη και ιδιαίτερα για τους νομούς Φθιώτιδας, Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας, καθώς αποτελεί μέρος του οδικού άξονα που θα συνδέει τη Λαμία με το Αντίρριο, γεφυρώνοντας την ΠΑΘΕ με την Ιόνια Οδό.

Η ταυτότητα του έργου: 30,7 χιλιόμετρα, δύο σήραγγες και επτά γέφυρες

Το οδικό τμήμα Μπράλος – Άμφισσα εντάσσεται στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο Ε65 και έχει συνολικό μήκος 30,7 χλμ. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

– Το κυρίως έργο (24 χλμ.): Αφορά στα υποτμήματα από τον Μπράλο έως την αρχή της παράκαμψης Γραβιάς και από τον ισόπεδο κόμβο Μεταλλείων Βωξίτη έως την Άμφισσα. Περιλαμβάνει την κατασκευή 7 γεφυρών, 6 ισόπεδων κόμβων και 2 δίδυμων σηράγγων μονής κατεύθυνσης (με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κλάδο), μήκους 2.150 μ. και περίπου 2.480 μ. αντίστοιχα.

– Την παράκαμψη Γραβιάς (2 χλμ.): Τμήμα που είναι ήδη κατασκευασμένο.

– Το ενδιάμεσο τμήμα (4,7 χλμ.): Από το τέλος της παράκαμψης Γραβιάς έως τον ισόπεδο κόμβο Μεταλλείων Βωξίτη, το οποίο εκτελείται μέσω ξεχωριστής εργολαβίας.

Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίζεται από το Πρόγραμμα «Μεταφορές 2021–2027», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

AVAX: Εντός χρονοδιαγράμματος η κατασκευή του οδικού άξονα

Από την πλευρά της αναδόχου εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AVAX, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, διαβεβαίωσε ότι η υλοποίηση του σύνθετου αυτού έργου συνεχίζεται εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, επιβεβαιώνοντας την τεχνική επάρκεια του Ομίλου σε έργα με ισχυρό αποτύπωμα στην οικονομία και την κοινωνία.