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Στην καταγραφή των ζημιών στα κτίρια της Κυψέλης και στην αναμονή της απάντησης της Ελληνικό Μετρό για τη μέθοδο επανεκκίνησης της σήραγγας βρίσκεται αυτή την περίοδο το έργο της Γραμμής 4, όπως ανέφερε ο εντεταλμένος σύμβουλος της ΑΒΑΞ Αντώνης Μιτζάλης, μιλώντας στο συνέδριο Green Deal Greece 2026 του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Ο κ. Μιτζάλης περιέγραψε το ζήτημα μέσα από τρεις διαστάσεις. Η πρώτη είναι η τεχνική, καθώς, όπως είπε, η κατασκευή σηράγγων σε αστικό περιβάλλον είναι μια δυναμική διαδικασία που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση του εδάφους και μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινές διακοπές εργασιών. Αναγνώρισε ότι σημειώθηκαν καθιζήσεις που προκάλεσαν φθορές, υποστήριξε όμως ότι αναφορές για κτίρια έτοιμα να καταρρεύσουν ή για ανθρώπους των οποίων η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η δεύτερη διάσταση είναι η κοινωνική. Αυτή τη στιγμή, κλιμάκια μηχανικών επισκέπτονται τα σπίτια, με τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών, για να καταγράψουν τις ζημιές και να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης. Ο κ. Μιτζάλης δήλωσε ότι η εταιρεία ήταν από την πρώτη στιγμή έτοιμη να συμβάλει στην αποκατάσταση και ότι στόχος είναι οι βλάβες να επισκευαστούν το ταχύτερο δυνατό.

Η τρίτη διάσταση αφορά την ίδια την εταιρεία και τους ανθρώπους της. Ο εντεταλμένος σύμβουλος της ΑΒΑΞ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι δυσκολίες του έργου ενδέχεται να δημιουργούν την εντύπωση πως δεν προστατεύεται η ποιότητα της δουλειάς των επιστημόνων και των μηχανικών του ομίλου. Όπως ανέφερε, η εταιρεία θεωρεί ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε υπό τις δεδομένες συνθήκες.

Αναμονή για την έγκριση της μελέτης

Παράλληλα με την καταγραφή των ζημιών, η ΑΒΑΞ έχει υποβάλει στην Ελληνικό Μετρό τη μελέτη της για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συνεχιστεί η κατασκευή της σήραγγας. Η απάντηση αναμένεται, σύμφωνα με τον κ. Μιτζάλη, μέσα σε έναν με δύο μήνες.

Από τη στιγμή που θα εγκριθεί η μέθοδος επανεκκίνησης, η επαναφορά του μετροπόντικα σε λειτουργία μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες ημέρες. Ο ίδιος δεν προσδιόρισε πότε θα ληφθεί η απόφαση, σημείωσε ωστόσο ότι τόσο το υπουργείο όσο και η Ελληνικό Μετρό επιδιώκουν να κινηθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Στόχος είναι η «Νίκη» να συνεχίσει τη διάνοιξη της σήραγγας και να συναντήσει την «Αθηνά», τον μετροπόντικα που προσεγγίζει τον Ευαγγελισμό.

Ο κ. Μιτζάλης χαρακτήρισε τις προσωρινές διακοπές εργασιών συνηθισμένες σε έργα μετρό, όταν οι συνθήκες του εδάφους το απαιτούν. Αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή του ΤΕΕ, για την κατάσταση των κτιρίων που υπέστησαν ζημίες το οποίο, όπως είπε, συνέβαλε στην προώθηση της διαδικασίας αξιολόγησης των αναγκαίων παρεμβάσεων.

Στόχος η παράδοση του Flyover την άνοιξη

Για το Flyover της Θεσσαλονίκης, ο εντεταλμένος σύμβουλος της ΑΒΑΞ είπε ότι στόχος είναι να παραδοθεί την άνοιξη, ενδεχομένως νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Ως παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόοδο του έργου ανέφερε την ετοιμότητα της κοινοπραξίας ΑΒΑΞ–METKA, την ταχεία λήψη αποφάσεων από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου και τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

Όπως σημείωσε, πριν από την έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις στη Θεσσαλονίκη, ώστε να εντοπιστούν τα προβλήματα που θα προκαλούσε η κατασκευή και να ληφθούν αποφάσεις για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης. Κατά τον ίδιο, η συνεργασία αναδόχου, υπουργείου και τοπικών φορέων συνέβαλε ώστε οι εργασίες να προχωρούν απρόσκοπτα.

Τα τρία νοσοκομεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Ο κ. Μιτζάλης αναφέρθηκε και στην κατασκευή των τριών νοσοκομείων που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην Κομοτηνή, τη Θεσσαλονίκη και τη Σπάρτη. Όπως είπε, οι νέες υποδομές ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογίες και σχεδιάζονται με προδιαγραφές που, κατά την εκτίμησή του, θα τις καταστήσουν σημείο αναφοράς για τα ελληνικά νοσοκομεία και για τα παιδιατρικά νοσοκομεία διεθνώς.

Χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του Ιδρύματος σημαντική όχι μόνο για τη χρηματοδότηση των έργων, αλλά και για το πρότυπο συνεργασίας που δημιουργεί ανάμεσα στο κράτος, το Ίδρυμα και την κατασκευαστική εταιρεία. Εκτίμησε, τέλος, ότι τα έργα θα συζητούνται για χρόνια μετά την ολοκλήρωσή τους.