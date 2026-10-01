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Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς υπέγραψε τις αποφάσεις για την ένταξη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021–2027» των πράξεων ψηφιακής αναβάθμισης των έξι μεγαλύτερων Επαγγελματικών Επιμελητηρίων της Αττικής.

Οι παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 5,4 εκατ. ευρώ αφορούν στην ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών υποδομών, στην αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και στη δημιουργία νέων καινοτόμων εφαρμογών και την αξιοποίηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των Επιμελητηρίων και την παροχή ταχύτερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών προς την επιχειρηματική κοινότητα, τους πολίτες και τους λοιπούς χρήστες.

Στην υπογραφή των αποφάσεων, που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, παρέστησαν οι Πρόεδροι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Ιωάννης Μπρατάκος, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνος Δαμίγος και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Ιωάννης Μαστρονικόλας, οι Αντιπρόεδροι του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Νικόλαος Γρέντζελος, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Δημήτρης Μαθιός, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Αντώνιος Γελασάκης, καθώς και ο Υπεύθυνος Έργων και Προγραμμάτων του ΕΕΑ Σύρος Κοσκοβόλης.

Παρέστησαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού Αλεξάνδρα Πάλλη, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Αττική 2021 – 2027» Δημήτρης Δρόσης και τα στελέχη της ΕΥΔΠ Άγγελος Σπηλιώτης και Βασιλική Αμέντα.

Νίκος Χαρδαλιάς: «Οι πολιτικές μας έχουν διάρκεια, κανόνες και μετρήσιμο αποτέλεσμα»

Με αφορμή την υπογραφή των έξι αποφάσεων ένταξης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:

«Η στήριξη της επιχειρηματικότητας για εμάς δεν είναι μια συγκυριακή επιλογή ούτε ένα άθροισμα αποσπασματικών παρεμβάσεων. Είναι σταθερή αναπτυξιακή ευθύνη. Στην Αττική χτυπά η καρδιά της εθνικής οικονομίας και συγκεντρώνεται ένα μεγάλο μέρος της εμπορικής, βιοτεχνικής, επαγγελματικής και παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας. Γι’ αυτό επιδιώκουμε να λειτουργούμε ως θεσμικός επιταχυντής: να ενώνουμε δυνάμεις, να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο και να δημιουργούμε τα εργαλεία που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να γίνουν πιο σύγχρονες, πιο ανταγωνιστικές και πιο ανθεκτικές.

Η σημερινή υπογραφή των έξι εντάξεων είναι ακριβώς ένα τέτοιο βήμα. Ενισχύουμε τα Επιμελητήρια ώστε να παρέχουν ταχύτερες, πιο έξυπνες και πιο χρήσιμες υπηρεσίες στα μέλη τους, αξιοποιώντας σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Την ίδια στιγμή, μέσω του «Attiki On», 1.044 επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ύψους 95,5 εκατ. ευρώ, έχουν ήδη εγκριθεί και περνούν στην υλοποίηση, ενώ με το καινοτόμο ψηφιακό παρατηρητήριο «Athens Forward», χαρτογραφούμε τις ανάγκες της αγοράς, ώστε να προχωράμε σε πιο στοχευμένες παρεμβάσεις για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η σχέση μας με τον επιχειρηματικό κόσμο είναι θεσμική, ανοιχτή και ισότιμη. Βασίζεται σε κανόνες, αξιολόγηση, διαφάνεια και μετρήσιμο αποτέλεσμα και έχει ορίζοντα που υπερβαίνει κάθε συγκυρία. Τα έργα που σχεδιάζουμε σήμερα πρέπει να αποδίδουν για χρόνια, να αντέχουν πέρα από θητείες και να υπηρετούν έναν σταθερό σκοπό: να κάνουν ισχυρότερες τις επιχειρήσεις της Αττικής και, μέσα από αυτές, την οικονομία και την κοινωνία μας».

Θερμή υποδοχή της νέας δράσης της Περιφέρειας από τον επιχειρηματικό κόσμο

Αμέσως μετά την υπογραφή των εντάξεων, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Ιωάννης Μπρατάκος δήλωσε: «Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου προϋποθέτει επιχειρήσεις που μπορούν να αφιερώνουν τις δυνάμεις τους στην παραγωγή, στην καινοτομία και στις εξαγωγές. Τα Επιμελητήρια οφείλουμε να τους εξασφαλίζουμε την υποστήριξη που χρειάζονται για να το πετύχουν. Για το ΕΒΕΑ, εκεί κρίνεται η αξία της ψηφιακής αναβάθμισης. Στον χρόνο που κερδίζει ο επιχειρηματίας, στα εμπόδια που ξεπερνά και στις ευκαιρίες που μπορεί να αξιοποιήσει. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής, επενδύουμε σε υπηρεσίες που κάνουν αυτή τη διαφορά. Γιατί, για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο στηρίζουμε τις επιχειρήσεις της».

Από πλευράς του, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνος Δαμίγος υπογράμμισε: «Η υπογραφή της απόφασης ένταξης του έργου “Ανάπτυξη Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών και Υποδομών προς όφελος των Επιχειρήσεων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας” αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού για το Επιμελητήριό μας και την επιχειρηματική βιοτεχνική κοινότητα. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο, ευέλικτο και φιλικό προς τις επιχειρήσεις οικοσύστημα υπηρεσιών, με την ορθή αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και προηγμένων τεχνολογικών υποδομών. Στόχος μας, είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μελών μας και η διαμόρφωση ενός ισχυρού παρατηρητηρίου επιχειρηματικότητας, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην Αττική».

«Η ψηφιακή αναβάθμιση των Επιμελητηρίων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών μας και την αποτελεσματικότερη στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω του Προγράμματος ‘Αττική’ με τίτλο ‘Ενίσχυση της ανάπτυξης προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις από τα Επιμελητήρια Αττικής’», δήλωσε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Ιωάννης Μαστρονικόλας και πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο, λειτουργικό και εξωστρεφές Επιμελητήριο, που αξιοποιεί τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας προς όφελος των επιχειρήσεων και των μελών του. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά με την στήριξη του Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειάρχη, κ. Νίκου Χαρδαλιά, επενδύει σε εργαλεία που ενισχύουν την εξυπηρέτηση, την ενημέρωση και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.»

Στο μήνυμά του, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά και Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Γιάννης Βουτσινάς δήλωσε: «Η υπογραφή των αποφάσεων ένταξης των έργων ψηφιακής αναβάθμισης των Επιμελητηρίων είναι μια σημαντική στιγμή για τον επιμελητηριακό θεσμό και για την Αττική. Από τη Βαλένθια, όπου ως Πρόεδρος της ΚΕΕΕ εκπροσωπώ τα ελληνικά Επιμελητήρια στο Eurochambres Congress 2026, ευχαριστώ την Περιφέρεια Αττικής και προσωπικά τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά. Τα έργα αυτά περνούν τα Επιμελητήρια από τη διεκπεραίωση στην ουσιαστική στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης. Και η μικρομεσαία επιχείρηση δεν είναι το πρόβλημα της οικονομίας, είναι η ίδια η οικονομία. Η σημερινή υπογραφή δεν είναι τυπική διαδικασία, είναι επένδυση στην ανάπτυξη».

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου στο μήνυμά του αναφέρει τα εξής: «Με την πράξη ‘Ολοκληρωμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΕΑ’ δημιουργείται ένας ενιαίος Ψηφιακός Επιχειρηματικός Κόμβος, που θα λειτουργεί ως κεντρικό ψηφιακό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις-μέλη και τον φορέα. Θα ενοποιεί: ψηφιακή πρόσβαση και εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων-μελών, καθημερινή λειτουργία του Επιμελητηρίου, αξιοποίηση επαναχρησιμοποιήσιμης οργανωσιακής γνώσης, διαχείριση των σχέσεων, των αιτημάτων, των υποθέσεων μέσω ενός ενιαίου επιχειρησιακού πυρήνα. Παράλληλα, θα δημιουργεί προϋποθέσεις για αξιοποίηση ψηφιακών βοηθών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την παροχή ταχύτερων, ποιοτικότερων και περισσότερο προσωποποιημένων ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις-μέλη»

Τέλος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης, τόνισε σε μήνυμά του: «Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς χαιρετίζει την διαδικασία ένταξης έργων ψηφιακής αναβάθμισης των Επιμελητηρίων, η οποία συμβάλλει στην περαιτέρω εξέλιξη της γενικότερης παροχής υψηλών υπηρεσιών στην επιχειρηματική κοινότητα. Το Επιμελητήριο έχει συνταχθεί και υποστηρίζει κάθε προσπάθεια που γίνεται στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης, θεωρώντας ότι αυτή πρέπει να επιταχυνθεί με την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που παρέχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το ΕΣΠΑ».

Έξι Επιμελητήρια, έξι ψηφιακά άλματα

Οι έξι πράξεις που υπεγράφησαν από τον Περιφερειάρχη Αττικής καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα του σύγχρονου ψηφιακού μετασχηματισμού των Επιμελητηρίων, από την αναβάθμιση των βασικών πληροφοριακών υποδομών και την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών έως την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη δημιουργία νέων εργαλείων πληροφόρησης, υποστήριξης και διασύνδεσης της επιχειρηματικής κοινότητας.

Ειδικότερα:

• Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) εντάσσεται η πράξη «Ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών του ΕΒΕΑ για τις επιχειρήσεις της Αττικής», προϋπολογισμού 959.140 ευρώ.

• Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς εντάσσεται η πράξη «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ανάπτυξη Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΕΒΕΠ για την Υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας», προϋπολογισμού 869.426 ευρώ.

• Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών εντάσσεται η πράξη «Ολοκληρωμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και την αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης», προϋπολογισμού 960.000 ευρώ.

• Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς εντάσσεται η πράξη «Ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, για πολίτες και επιχειρήσεις, με εγκατάσταση προηγμένων ψηφιακών υποδομών και καινοτόμων εφαρμογών», προϋπολογισμού 863.784 ευρώ.

• Στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών: εντάσσεται η πράξη «Ανάπτυξη Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών και Υποδομών προς όφελος των Επιχειρήσεων του ΒΕΑ», προϋπολογισμού 867.851 ευρώ.

• Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς: εντάσσεται η πράξη «Ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, για πολίτες και επιχειρήσεις με εγκατάσταση προηγμένων ψηφιακών υποδομών και καινοτόμων εφαρμογών», προϋπολογισμού 863.796,40 ευρώ.

Η συγκεκριμένη δράση δρομολογήθηκε μέσα από την πρόσκληση «Ενίσχυση της ανάπτυξης προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις από τα Επιμελητήρια της Αττικής», που εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αττική». Μετά την υποβολή των προτάσεων από τα έξι Επιμελητήρια, ακολούθησε η προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

Με την υλοποίηση των έξι έργων, τα Επιμελητήρια της Αττικής αποκτούν ένα νέο πλέγμα ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών, με στόχο να βρίσκονται ακόμη πιο κοντά στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, να περιορίζουν γραφειοκρατικές και λειτουργικές επιβαρύνσεις και να προσφέρουν σύγχρονα εργαλεία ενημέρωσης και υποστήριξης σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που μεταβάλλεται με ολοένα ταχύτερους ρυθμούς.

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