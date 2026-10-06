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Νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές θα περάσουμε φέτος στη χειμερινή ώρα, καθώς η αλλαγή είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την έναρξη της χειμερινής περιόδου. Αυτό πρακτικά σημαίνει μία επιπλέον ώρα ύπνου τη συγκεκριμένη νύχτα, αλλά και ότι στη συνέχεια θα σκοτεινιάζει νωρίτερα το απόγευμα.

Γιατί η αλλαγή γίνεται στις 25 Οκτωβρίου

Η μετάβαση στη χειμερινή ώρα πραγματοποιείται πάντοτε την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Το 2026 αυτή είναι η 25η Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα η αλλαγή να πραγματοποιείται στη νωρίτερη δυνατή ημερομηνία.

Έτσι, τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν τα ρολόγια δείξουν 03:00, οι δείκτες θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, στις 02:00.

Από εκείνη την ημέρα, το φυσικό φως θα κάνει την εμφάνισή του νωρίτερα το πρωί, ενώ οι απογευματινές ώρες με φως θα περιοριστούν. Καθώς μάλιστα θα προχωρά ο χειμώνας, η νύχτα θα έρχεται ολοένα και νωρίτερα.

Γιατί αλλάζουν τα ρολόγια

Η αλλαγή της ώρας καθιερώθηκε με βασικό στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το συγκεκριμένο σύστημα εφαρμόζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από το 1996, ενώ στην Ελλάδα η αλλαγή της ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1975.

Μετά τη μετάβαση στη χειμερινή ώρα στις 25 Οκτωβρίου, η επόμενη αλλαγή θα πραγματοποιηθεί την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, οπότε θα επιστρέψει η θερινή ώρα και τα ρολόγια θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά.

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