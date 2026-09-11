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Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν κατά μία ώρα προς τα πίσω. Η αλλαγή θα γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, στις 04:00 οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, στις 03:00, σηματοδοτώντας την επαναφορά στη χειμερινή ώρα.

Η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιείται βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας που προβλέπει την εναλλαγή ανάμεσα στη θερινή και τη χειμερινή ώρα. Η επίσημη ενημέρωση για την εφαρμογή της αλλαγής αναμένεται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Για ποιον λόγο αλλάζει η ώρα

Η καθιέρωση της θερινής ώρας συνδέθηκε αρχικά με την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας και την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η πρακτική αυτή άρχισε να εφαρμόζεται ευρύτερα στην Ευρώπη κατά τη δεκαετία του 1970, όταν η πετρελαϊκή κρίση ανάγκασε πολλές χώρες να αναζητήσουν λύσεις για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Η βασική ιδέα ήταν πως, μεταφέροντας τους δείκτες μία ώρα μπροστά κατά τους θερινούς μήνες, θα υπήρχε δυνατότητα αξιοποίησης του ηλιακού φωτός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Από το 1996 ισχύει κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο την άνοιξη τα ρολόγια προχωρούν μία ώρα μπροστά, ενώ το φθινόπωρο μετακινούνται ξανά μία ώρα πίσω.

Έτσι, κατά την περίοδο της θερινής ώρας η ημέρα αποκτά μία επιπλέον ώρα φυσικού φωτός τις απογευματινές ώρες, ενώ με την επιστροφή στη χειμερινή ώρα επανέρχεται η κανονική χρονική ρύθμιση.

Πότε εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε δοκιμαστικό επίπεδο το 1932. Εκείνη την περίοδο, οι δείκτες των ρολογιών μετακινήθηκαν μία ώρα μπροστά, από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου.

Το μέτρο επανήλθε και καθιερώθηκε τα επόμενα χρόνια, με την εναλλαγή ανάμεσα στη θερινή και τη χειμερινή ώρα να αποτελεί έκτοτε μέρος της καθημερινής ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η αποτελεσματικότητα και η χρησιμότητα της αλλαγής ώρας έχουν τεθεί έντονα υπό αμφισβήτηση. Οι επικριτές θεωρούν ότι στις σημερινές συνθήκες η εξοικονόμηση ενέργειας είναι περιορισμένη, ενώ παράλληλα εκφράζονται ανησυχίες για τις συνέπειες της αλλαγής στον ανθρώπινο οργανισμό.

Επιστημονικές έρευνες έχουν διερευνήσει τη σύνδεση της αλλαγής ώρας με τη διαταραχή του βιολογικού ρολογιού και του ύπνου, ενώ έχουν καταγραφεί και πιθανές συσχετίσεις με διαφορετικές επιπτώσεις στην υγεία.

Παρά τις συζητήσεις, τις αντιδράσεις και τις προτάσεις για κατάργηση της εναλλαγής, η μετάβαση από τη θερινή στη χειμερινή ώρα και αντίστροφα εξακολουθεί να εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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