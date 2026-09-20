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Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στον Χώνο Λασιθίου Κρήτης. Στο σημείο επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί τρία ελικόπτερα. Επίσης, ο Δήμος Σητείας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Στις 16:43 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι με κατεύθυνση προς Ζάκρο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καρύδι της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου απομακρυνθείτε προς #Ζάκρος ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 20, 2026

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