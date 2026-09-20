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Γάλα βρώμης, αμυγδάλου και σόγιας είναι μόνο μερικά από τα φυτικά ροφήματα που μεγάλες εταιρείες προσπάθησαν τα τελευταία χρόνια να παρουσιάσουν ως αντάξια ή και καλύτερα του παραδοσιακού γάλακτος. Παρ’ ότι συνεχίζουν να αποτελούν τάση, τα τελευταία στοιχεία της Circana δείχνουν πως η δυναμική τους φαίνεται να εξασθενεί.

Ο όγκος των πωλήσεων φυτικών υποκατάστατων γάλακτος στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 5,4% τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών. Το γάλα αμυγδάλου, που παραμένει η δημοφιλέστερη κατηγορία, σημείωσε πτώση 7,9%. Στη Βρετανία, οι πωλήσεις σε όγκο μειώθηκαν κατά 2,5% το δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο, ενώ σε Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και Ισπανία η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε.

Αντίθετα, οι πωλήσεις παραδοσιακού γαλακτοκομικού γάλακτος εμφανίζουν σημάδια ανάκαμψης, έπειτα από μια μακρά περίοδο υποχώρησης. Οι καταναλωτές επιστρέφουν σε αυτό, θεωρώντας ότι αποτελεί πιο οικονομική και σε ορισμένες περιπτώσεις πιο υγιεινή επιλογή.

Popcorn-flavoured oat milk in your coffee? Or cinnamon roll? Or neither. In the past year the volume of plant-based alternatives to milk sold in America has fallen by 5.4%, says a market-research firm https://t.co/EzzBzmViJF — The Economist (@TheEconomist) September 19, 2026

Τα φυτικά γάλατα, έγιναν ευρέως δημοφιλή τη δεκαετία του 2010, εν μέρει επειδή πολλοί καταναλωτές θεωρούσαν ότι έχουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σχέση με το αγελαδινό γάλα.

Ωστόσο, μετά την πτώση των τιμών του γάλακτος το 2023, πολλοί καταναλωτές που εξακολουθούσαν να αισθάνονται την πίεση από την ακρίβεια μετά την πανδημία επέστρεψαν στα παραδοσιακά γαλακτοκομικά προϊόντα.

Παράλληλα, η αυξανόμενη ανησυχία για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και η μεγαλύτερη προσοχή στις ετικέτες των προϊόντων οδήγησαν αρκετούς καταναλωτές να εξετάσουν πιο προσεκτικά τα συστατικά των φυτικών ροφημάτων.

Σε αρκετές περιπτώσεις εντόπισαν πρόσθετα όπως πηκτικές ουσίες, έλαια, σάκχαρα και αρωματικές ύλες. Παρότι το πλήρες γάλα περιέχει περισσότερα κορεσμένα λιπαρά, αρκετές φυτικές εναλλακτικές έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Παράλληλα, το αγελαδινό γάλα περιέχει τρεις έως τέσσερις φορές περισσότερη πρωτεΐνη από το γάλα βρώμης.

Στην Arla, που είναι ο μεγαλύτερος γαλακτοκομικός συνεταιρισμός της Ευρώπης, τα έσοδα από προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, όπως το κουάρκ και το skyr, αυξάνονται κατά 25% ετησίως από το 2024.

Ο Τζον Κρόφορντ της Circana συγκρίνει όσους έχουν στραφεί στα φυτικά γάλατα με τους καταναλωτές της Diet Coke. Πολλοί, υποστηρίζει, είναι «απόλυτα πιστοί» στο προϊόν, καθώς το αντιμετωπίζουν ως ένα ρόφημα με τη δική του ξεχωριστή γεύση και όχι απλώς ως υποκατάστατο του γάλακτος. Αυτό ενδέχεται να εξηγεί γιατί τα προϊόντα που προσπάθησαν να μιμηθούν περισσότερο τη γεύση του αγελαδινού γάλακτος δεν κατάφεραν να κερδίσουν το κοινό. Τόσο η Arla όσο και η Danone έχουν αποσύρει αποτυχημένες μάρκες από την αγορά.

Οι παραγωγοί φυτικών γαλάτων θεωρούν πλέον ότι η καινοτομία και οι νέες γεύσεις αποτελούν το κλειδί για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

Για παράδειγμα, ο Μπράιαν Κάρολ, γενικός διευθυντής της Oatly για τη Βρετανία και την Ιρλανδία, δήλωσε στον Economist, ότι μια απλή «εναλλακτική του γάλακτος» δεν αρκεί πλέον. Όπως αναφέρει, οι νέες γεύσεις κερδίζουν ιδιαίτερα το νεότερο κοινό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το ποπ κορν και το matcha.

Στην Alpro, η επιτυχία του ροφήματος με γεύση cinnamon roll έχει οδηγήσει την εταιρεία σε μια νέα στρατηγική εποχικών γεύσεων.

Παράλληλα, στα ράφια των σούπερ μάρκετ εμφανίζονται νέες επιλογές από φιστίκι, πεκάν και κριθάρι.

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