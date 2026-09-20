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Για το Χρηματιστήριο Αθηνών αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο. Έπειτα από την υποβάθμιση που ακολούθησε την κρίση χρέους, η ελληνική αγορά επιστρέφει, νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών. Οι FTSE Russell, S&P Dow Jones Indices και Stoxx αναβαθμίζουν από τη Δευτέρα την Ελλάδα από προηγμένη αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη αγορά. Η MSCI είχε ήδη ανακοινώσει αντίστοιχη κίνηση την άνοιξη, με εφαρμογή όμως από τον Μάιο του επόμενου έτους.

Όπως υποστηρίζει η Handelsblatt, για τους επενδυτές, η αναβάθμιση έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από τον συμβολισμό της. Η νέα ταξινόμηση αλλάζει ουσιαστικά τους κανόνες του παιχνιδιού για τα θεσμικά κεφάλαια.

Τα index funds θα πρέπει να αναδιαρθρώσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, ενώ διεθνείς επενδυτές αποκτούν πρόσβαση σε μια αγορά την οποία πολλά επενδυτικά mandates αντιμετώπιζαν μέχρι σήμερα ως αναδυόμενη. Έτσι, οι ελληνικές μετοχές επιστρέφουν σε δείκτες όπως οι Dow Jones Developed Markets Index, Dow Jones Europe Developed Markets Index, FTSE Developed και Euro Stoxx 600.

Σύμφωνα με υπολογισμούς αναλυτών, μόνο η ένταξη στον Stoxx Europe 600 και σε άλλους ευρωπαϊκούς δείκτες ανεπτυγμένων αγορών θα μπορούσε να κατευθύνει περίπου 1 δισ. ευρώ πρόσθετων κεφαλαίων προς τις ελληνικές μετοχές.

Για μια μεγάλη χρηματιστηριακή αγορά, το ποσό αυτό δεν θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό. Για την Αθήνα, όμως, είναι σημαντικό: οι οκτώ ελληνικές μετοχές που εντάσσονται στον Stoxx Europe 600 έχουν συνολική χρηματιστηριακή αξία περίπου 66 δισ. ευρώ.

Ισχυρά κέρδη για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές έρχεται έπειτα από ένα εντυπωσιακό ράλι στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο βασικός δείκτης έχει ενισχυθεί κατά 229% την τελευταία τετραετία. Παρά την άνοδο, οι ελληνικές μετοχές εξακολουθούν να θεωρούνται σχετικά φθηνές σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, ιδιαίτερα στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Από τις αρχές του 2026, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει σημειώσει επιπλέον άνοδο περίπου 25%, ξεπερνώντας αισθητά σε απόδοση τόσο τον γερμανικό DAX όσο και τον Euro Stoxx 600.

Οι διαφορετικές ημερομηνίες εφαρμογής των αλλαγών από τους παρόχους δεικτών δημιουργούν μάλιστα μια ιδιαίτερη συγκυρία: οι ελληνικές μετοχές εισέρχονται στους ευρωπαϊκούς δείκτες ανεπτυγμένων αγορών, ενώ ταυτόχρονα παραμένουν για ένα διάστημα σε σημαντικούς δείκτες αναδυόμενων αγορών.

Ο αναλυτής της JPMorgan Ντέιβιντ Άσερκοφ χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο ως «sweet spot» για τις ελληνικές μετοχές. Για περίπου οκτώ μήνες, θα μπορούσαν να επωφεληθούν από πρόσθετη ζήτηση θεσμικών επενδυτών που τοποθετούνται στις ανεπτυγμένες αγορές.

Για τους ιδιώτες επενδυτές υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική παράμετρος: οι αγορές που αναμένονται τώρα δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων ξαφνικά έγιναν πιο αισιόδοξοι για την Ελλάδα. Σημαντικό μέρος της ζήτησης είναι μηχανικό. Τα παθητικά funds και τα ETFs που ακολουθούν συγκεκριμένους δείκτες είναι υποχρεωμένα να αγοράσουν τις νέες μετοχές που εντάσσονται σε αυτούς ή να προσαρμόσουν ανάλογα τις σταθμίσεις τους.

Μεταξύ των μεγαλύτερων ωφελημένων βρίσκονται οι εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank, καθώς και η ΔΕΗ, η Metlen, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil.

Οι τράπεζες στο επίκεντρο

Η μεγάλη συγκέντρωση σε λίγους τίτλους καθιστά την ελληνική αγορά ταυτόχρονα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αλλά και πιο ευαίσθητη στις κινήσεις συγκεκριμένων μετοχών. Οι τράπεζες αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος της συνολικής κεφαλαιοποίησης. Στην προσομοιωμένη μελλοντική σύνθεση του MSCI Greece, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της στάθμισης.

Για τους Ευρωπαίους επενδυτές πρόκειται για ασυνήθιστα υψηλή συγκέντρωση. Η Ελλάδα προσθέτει στον MSCI Europe κυρίως τραπεζικές μετοχές, ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι έχουν σαφώς μικρότερη παρουσία. Ωστόσο, δεν δημιουργείται ουσιαστικός κίνδυνος υπερσυγκέντρωσης για τον συνολικό ευρωπαϊκό δείκτη, καθώς η συνολική στάθμιση των νέων ελληνικών τίτλων παραμένει πολύ μικρή.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι αναλυτές της Deutsche Bank αξιολογούν με σύσταση «αγορά» τις μετοχές και των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών τραπεζών. Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου ήταν ισχυρά, ενώ ο κλάδος εξακολουθεί, κατά την εκτίμησή τους, να διαπραγματεύεται με χαμηλή αποτίμηση.

Με βάση υπολογισμούς αναλυτών, η Ελλάδα θα αντιπροσωπεύει αρχικά μόλις περίπου 0,4% ενός ευρωπαϊκού δείκτη, ποσοστό αντίστοιχο με εκείνο της Αυστρίας ή της Πορτογαλίας.

Επομένως, η άμεση επίδραση στον μεμονωμένο επενδυτή είναι περιορισμένη. Όποιος, για παράδειγμα, διαθέτει ένα ETF ευρωπαϊκών μετοχών θα αποκτήσει στο εξής αυτομάτως και έκθεση στην Ελλάδα, αν και αρχικά το ποσοστό θα είναι πολύ μικρό.

Το μεγάλο τεστ έρχεται με τη MSCI

Η καθοριστική ημερομηνία είναι ο Μάιος του 2027, όταν και η MSCI θα μεταφέρει την Ελλάδα από τις αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες αγορές.

Η συγκεκριμένη αλλαγή έχει μεγαλύτερη βαρύτητα για τους διεθνείς επενδυτές, καθώς οι δείκτες MSCI χρησιμοποιούνται παγκοσμίως ως σημεία αναφοράς για μεγάλο αριθμό επενδυτικών κεφαλαίων. Με την αναταξινόμηση, οι επιλέξιμες ελληνικές μετοχές μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης θα αφαιρεθούν από τον MSCI Emerging Markets και θα ενσωματωθούν στον MSCI Europe.

Η Ελλάδα δεν πρόκειται, βέβαια, να μετατραπεί ξαφνικά σε χρηματιστηριακό «βαρύ χαρτί» της Ευρώπης. Το βασικό πλεονέκτημα βρίσκεται στη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης.

Για τις ίδιες τις ελληνικές επιχειρήσεις, πάντως, η αλλαγή μπορεί να αποδειχθεί σημαντική. Περισσότεροι θεσμικοί επενδυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα και ενδεχομένως σε χαμηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου. Οι υψηλότερες αποτιμήσεις, με τη σειρά τους, διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στην άντληση κεφαλαίων.

Από την αγορά της κρίσης στην ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή κανονικότητα

Η αναβάθμιση αποτελεί το αποτέλεσμα μιας εντυπωσιακής αντιστροφής της πορείας της Ελλάδας. Το 2013, στο αποκορύφωμα της κρίσης κρατικού χρέους, η MSCI υποβάθμισε την Ελλάδα από ανεπτυγμένη σε αναδυόμενη αγορά, καθιστώντας την την πρώτη και μέχρι σήμερα μοναδική ανεπτυγμένη αγορά που είχε υποστεί τέτοια υποβάθμιση.

Σήμερα, η εικόνα είναι διαφορετική. Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι έχουν καταργηθεί, η ρευστότητα έχει βελτιωθεί και οι υποδομές της αγοράς έχουν εκσυγχρονιστεί. Στα τέλη του 2025, ο πανευρωπαϊκός χρηματιστηριακός όμιλος Euronext απέκτησε την πλειοψηφία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να λειτουργεί πλέον ως Euronext Athens.

Η Ελλάδα ανέκτησε επίσης την επενδυτική βαθμίδα, ενώ η οικονομία αναπτύσσεται εδώ και χρόνια ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους εξελίσσεται ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν.

Οι σημαντικότερες ελληνικές μετοχές διαπραγματεύονται και στη Γερμανία. Ωστόσο, λόγω της σχετικά περιορισμένης ρευστότητας, οι ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν εντολές με όριο τιμής στις αγορές και τις πωλήσεις τους. Ως εναλλακτική λύση στην επιλογή μεμονωμένων τίτλων, το δημοσίευμα αναφέρει τον Amundi MSCI Greece ETF ως το μοναδικό ETF που παρακολουθεί ειδικά την ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με Έλληνες αναλυτές, η αναβάθμιση αποτελεί σήμα εμπιστοσύνης, χωρίς όμως να εγγυάται ένα νέο χρηματιστηριακό ράλι. Μέρος των αναμενόμενων εισροών κεφαλαίων ενδέχεται να έχει ήδη προεξοφληθεί στις τιμές των μετοχών.

Για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές, η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι οι ελληνικές μετοχές θα αντιμετωπίζονται πλέον ολοένα περισσότερο ως αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής χρηματιστηριακής αγοράς. Σύμφωνα με χρηματιστές στην Αθήνα, αυτό θα μπορούσε σταδιακά να περιορίσει το discount κινδύνου της ελληνικής αγοράς και να στηρίξει υψηλότερες αποτιμήσεις σε μόνιμη βάση.

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