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Από την αρτοποιία και την εστίαση μέχρι τη νυχτερινή διασκέδαση και τις τουριστικές επιχειρήσεις σε Μύκονο και Ρόδο εκτείνεται το επιχειρηματικό δίκτυο που βρίσκεται στο επίκεντρο της μεγάλης έρευνας για την υπόθεση «Χωριάτικο». Με περισσότερες από 500 εταιρείες στο μικροσκόπιο, 59 συλλήψεις και εκτιμώμενη ζημία που προσεγγίζει τα 120 εκατ. ευρώ, οι Αρχές επιχειρούν να ξετυλίξουν το κουβάρι των οικονομικών συναλλαγών και να αποσαφηνίσουν τον ρόλο των εμπλεκομένων, μεταξύ των οποίων ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος και ο πρώην συνδικαλιστής Ρίζος Ρίζος. Την ίδια ώρα, οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών εγείρουν ερωτήματα για την επόμενη ημέρα των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Χιλιάδες οι εργαζόμενοι

Ενδεικτικό του μεγέθους της υπόθεσης είναι ότι μόνο στη Ρόδο, όπως γράφει το protothema.gr οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τον Γιαννακόπουλο εκτιμάται πως απασχολούν περίπου 500 εργαζομένους. Εάν προστεθεί το προσωπικό των φούρνων «Χωριάτικο», των υπόλοιπων επιχειρήσεων αρτοποιίας, των καταστημάτων εστίασης και των τουριστικών εγκαταστάσεων στη Μύκονο, στην Αττική και σε άλλες περιοχές, οι θέσεις εργασίας που συνδέονται με το ευρύτερο επιχειρηματικό δίκτυο ενδέχεται να ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες.

Το μεγαλύτερο ερώτημα που ανακύπτει μετά τις τελευταίες εξελίξεις αφορά τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους όπως και στην περίπτωση της Pizza Fan . Οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας, καθώς η καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων προϋποθέτει συνεχή ροή κεφαλαίων για την πληρωμή προμηθευτών, την αγορά πρώτων υλών, την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και, κυρίως, τη μισθοδοσία του προσωπικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, από τις δεσμεύσεις εξαιρούνται οι λογαριασμοί μισθοδοσίας, προκειμένου να μην εμποδιστεί η καταβολή των αποδοχών στους εργαζομένους. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική πρόβλεψη, η οποία ωστόσο δεν απαντά από μόνη της στο ερώτημα της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει επιβεβαιωμένη πληροφορία για γενικευμένη διακοπή λειτουργίας των καταστημάτων. Ωστόσο, η έκταση της έρευνας και η εμπλοκή διαφορετικών εταιρικών σχημάτων δημιουργούν εύλογο προβληματισμό για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν το επόμενο διάστημα.

Η αλυσίδα «Χωριάτικο», που επί δεκαετίες αποτέλεσε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα στον χώρο της αρτοποιίας, είναι μόνο ένα τμήμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας που εξετάζουν οι Αρχές. Στην επίσημη ιστοσελίδα της αλυσίδας εμφανίζονται εννέα καταστήματα, ενώ στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον περιλαμβάνονται και άλλες δραστηριότητες στον χώρο της αρτοποιίας και της εστίασης.

Οι 500 ελεγχόμενες εταιρείες, η Μύκονος και η Ρόδος

Η έρευνα, ωστόσο, έχει πολύ μεγαλύτερο εύρος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι ελεγχόμενες εταιρείες ξεπερνούν τις 500, ενώ οι δραστηριότητες που εξετάζονται συνδέονται με περισσότερα από 200 φυσικά καταστήματα.

Αυτό που επιχειρούν να διαπιστώσουν τα στελέχη της ΔΑΟΕ είναι ποιες εταιρείες είχαν πραγματική εμπορική δραστηριότητα, ποιοι ασκούσαν ουσιαστικά τη διοίκησή τους και πώς μεταφέρονταν οι υποχρεώσεις από το ένα εταιρικό σχήμα στο άλλο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιχειρηματική παρουσία του Άγγελου Γιαννακόπουλου στα δύο δημοφιλή νησιά του Αιγαίου, τη Μύκονο και τη Ρόδο. Στη Μύκονο, το όνομά του είχε συνδεθεί επί σειρά ετών με σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον χώρο της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και της τουριστικής εκμετάλλευσης. Η παρουσία του ήταν τόσο εκτεταμένη, ώστε άνθρωποι που γνώριζαν τη δραστηριότητά του στο νησί χρησιμοποιούσαν την υπερβολική έκφραση ότι «είχε αγοράσει τη μισή Μύκονο».

Αντίστοιχα, στη Ρόδο, οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τον ίδιο φέρονται να απασχολούν περίπου 500 εργαζομένους σε μαγαζιά «γωνία». Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους, με διαφορετικές εταιρικές δομές και διοικήσεις, καθιστά ακόμη πιο σύνθετη την προσπάθεια αποτύπωσης των πραγματικών οικονομικών και εργασιακών επιπτώσεων της υπόθεσης.

Οι αχυράνθρωποι

Στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών, με τη συνολική εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς να προσεγγίζει τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, περίπου 43 εκατομμύρια ευρώ αφορούν μη αποδοθέντα ΦΠΑ, 39 εκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές και 38 εκατομμύρια άλλες φορολογικές υποχρεώσεις και επιστρεπτέες προκαταβολές.

Κατά την εκτίμηση των Αρχών, ο μηχανισμός φέρεται να στηριζόταν στη διαδοχική δημιουργία εταιρειών, οι οποίες αναλάμβαναν τη λειτουργία επιχειρήσεων και στη συνέχεια αντικαθίσταντο από άλλες, αφήνοντας πίσω τους σημαντικά χρέη. Σε αρκετές περιπτώσεις, ως διαχειριστές εμφανίζονταν πρόσωπα που φέρονται να μην είχαν πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων. Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι» φέρονται να παραχωρούσαν τα στοιχεία τους έναντι χρηματικής αμοιβής, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν τον ρόλο λογιστών και άλλων συνεργατών στη σύσταση και λειτουργία των συγκεκριμένων εταιρικών σχημάτων.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών, στη διακίνηση κεφαλαίων και στον εντοπισμό των προσώπων που λάμβαναν τις ουσιαστικές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Παράλληλα με την ποινική έρευνα, εξελίσσεται και η διαδικασία εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων και χρηματικών ποσών που ενδέχεται να συνδέονται με τις υπό διερεύνηση δραστηριότητες. Οι Αρχές εξετάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα, εταιρικές συμμετοχές και οικονομικές συναλλαγές, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη διαδρομή των χρημάτων και σε ενδεχόμενες μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό διερευνάται κατά πόσο χρηματικά ποσά που προέρχονταν από τις καταγγελλόμενες οικονομικές παραβάσεις διοχετεύονταν σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες ή επανεπενδύονταν μέσω διαφορετικών εταιρικών σχημάτων.

Ο Ρίζος Ρίζος και οι επαφές Γιαννακόπουλου

Η αστυνομική επιχείρηση οδήγησε μέχρι τώρα στη σύλληψη 59 προσώπων, μεταξύ των οποίων και ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει κατηγορίες που σχετίζονται με τη λειτουργία του φερόμενου οικονομικού μηχανισμού. Η δικαστική διερεύνηση αναμένεται να αποσαφηνίσει τον βαθμό συμμετοχής κάθε εμπλεκομένου και τον πραγματικό ρόλο που φέρεται να διαδραμάτισε στη λειτουργία των εταιρειών.

Στο μεταξύ, οι έρευνες των Αρχών επεκτείνονται και στις επαφές που φέρεται να διατηρούσε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος με στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των ερευνητών έχουν μπει, μεταξύ άλλων, οι επαφές του με πρώην ανώτερο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Τμήμα Ηθών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύλληψη του Ρίζου Ρίζου, πρώην οργανωτικού γραμματέα της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ο οποίος συγκαταλέγεται στους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση «Χωριάτικο». Ο άλλοτε ισχυρός συνδικαλιστής φέρεται να είχε αναπτύξει στενή συνεργασία με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, αποτελώντας ένα από τα πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας φέρεται να συζητούσε μαζί του πριν από τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, ενώ οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξετάζουν τον ρόλο που ενδεχομένως διαδραμάτιζε στη λειτουργία του εκτεταμένου εταιρικού δικτύου. Ειδικότερα, ο Ρίζος φέρεται να λειτουργούσε ως ενδιάμεσος ανάμεσα στον Γιαννακόπουλο και σε πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων, χωρίς, κατά την εκτίμηση των Αρχών, να ασκούν τον πραγματικό τους έλεγχο.