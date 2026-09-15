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Η επανεκκίνηση του Dentist Pass, αυτή τη φορά με διευρυμένα ηλικιακά όρια για τους δικαιούχους περιλαμβάνεται στο πακέτο της ΔΕΘ. Η νέα εφαρμογή του προγράμματος αναμένεται να καλύψει σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας από 5 έως 14 ετών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν προληπτικούς οδοντιατρικούς ελέγχους.

Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της πρόληψης και η έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων στοματικής υγείας κατά την παιδική ηλικία, διευκολύνοντας παράλληλα την πρόσβαση των οικογενειών σε βασικές υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας.

Η σημαντικότερη αλλαγή σε σύγκριση με την πρώτη εφαρμογή του Dentist Pass το 2023 αφορά τη διεύρυνση της ηλικιακής ομάδας που μπορεί να επωφεληθεί από το πρόγραμμα.

Στην αρχική του μορφή, το μέτρο απευθυνόταν σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, ενώ με τον νέο σχεδιασμό θα ενταχθούν τόσο μικρότερα παιδιά, από την ηλικία των 5 ετών, όσο και μεγαλύτερα, έως 14 ετών. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των ανηλίκων που θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το επόμενο διάστημα πρόκειται να αποσαφηνιστούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ο τρόπος και οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων, καθώς και το ακριβές εύρος των οδοντιατρικών υπηρεσιών που θα καλύπτει το πρόγραμμα.

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