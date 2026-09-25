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Έναν νέο αποταμιευτικό και επενδυτικό λογαριασμό για παιδιά προβλέπει ο «Κουμπαράς» για τη Νέα Γενιά, τον οποίο οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν για τα παιδιά τους μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννησή τους. Έτσι, η πολιτεία θα συμμετέχει στον λογαριασμό καταβάλλοντας ποσό ίσο με εκείνο που αποταμιεύουν κάθε χρόνο οι γονείς, με ανώτατο όριο αρχικά τα 1.200 ευρώ ετησίως. Το συγκεκριμένο πλαφόν θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία και η κρατική συνεισφορά θα συνεχίζεται μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Τα χρήματα θα παραμένουν δεσμευμένα μέχρι την ενηλικίωση του δικαιούχου, καθώς ανάληψη θα επιτρέπεται μόνο μετά τη συμπλήρωση των 18 ετών. Παράλληλα, το εισόδημα που θα προκύπτει μέσω του «Κουμπαρά» θα απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος.

Πώς θα λειτουργεί ο «Κουμπαράς»

Ο σχεδιασμός του μέτρου βασίζεται στην εκτίμηση ότι θα εντάσσονται κάθε χρόνο περίπου 23.000 βρέφη, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο των γεννήσεων. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής υπολογίζεται ότι θα μπορούν να συμμετάσχουν περίπου 56.000 παιδιά ηλικίας έως δύο ετών.

Το δημοσιονομικό κόστος αναμένεται να αυξάνεται κατά περίπου 27 εκατ. ευρώ ετησίως, καθώς κάθε χρόνο θα προστίθενται νέοι δικαιούχοι. Μέχρι το 2040 εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος θα προσεγγίσει το μισό δισ. ευρώ.

Η λογική του προγράμματος είναι ότι οι τακτικές καταθέσεις γονέων και κράτους, σε συνδυασμό με τις επενδυτικές αποδόσεις, μπορούν να δημιουργήσουν ένα σημαντικό κεφάλαιο για το παιδί κατά την ενηλικίωσή του. Σε βάθος 18 ετών, το τελικό ποσό μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ, ανάλογα με την απόδοση των επενδύσεων.

Παράδειγμα για παιδί που γεννήθηκε το 2026

Για ένα παιδί που γεννήθηκε το 2026 και για το οποίο οι γονείς ανοίγουν τον ειδικό λογαριασμό το 2027, οι ετήσιες καταθέσεις διαμορφώνονται σταδιακά υψηλότερα.

Οι γονείς θα μπορούν να καταθέτουν 1.200 ευρώ ετησίως από το 2027 έως το 2031, ποσό που αυξάνεται στα 1.320 ευρώ από το 2032 έως το 2036. Από το 2037 έως το 2041 η ετήσια κατάθεση φθάνει τα 1.452 ευρώ και από το 2042 έως το 2044 διαμορφώνεται στα 1.597 ευρώ.

Το Δημόσιο θα καταθέτει κάθε χρόνο ισόποση συμμετοχή, διπλασιάζοντας ουσιαστικά τα κεφάλαια που εισφέρουν οι γονείς. Με βάση το συγκεκριμένο παράδειγμα, μέχρι το 2044 οι συνολικές καταθέσεις στον λογαριασμό θα έχουν φτάσει τα 49.304 ευρώ.

Τα κεφάλαια, ωστόσο, δεν θα παραμένουν απλώς ως καταθέσεις. Θα μπορούν να τοποθετούνται σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα, με διαφορετικό επίπεδο κινδύνου και αντίστοιχη προσδοκώμενη απόδοση.

Έτσι, με μέση ετήσια απόδοση 3% το τελικό ποσό εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 64.109 ευρώ. Με απόδοση 5% μπορεί να ανέλθει στα 77.062 ευρώ, ενώ σε ένα σενάριο μέσης ετήσιας απόδοσης 7% το κεφάλαιο μπορεί να διαμορφωθεί στα 93.173 ευρώ.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά την εξειδίκευση του μέτρου, βασική επιδίωξη είναι «να δημιουργηθεί τόσο αποταμιευτική, όσο και επενδυτική κουλτούρα».

Ο «Κουμπαράς» εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη των νέων και των οικογενειών με παιδιά.

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