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Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή η υποχρεωτική καταχώρηση των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Η νέα διαδικασία αφορά όλους τους παρόχους υπηρεσιών υγείας που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, και συνδέεται άμεσα με την αποζημίωσή τους.

Συγκεκριμένα, η καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο Ψηφιακό Αποθετήριο θα αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου ο ΕΟΠΥΥ να αποζημιώνει τις εξετάσεις. Με τον τρόπο αυτό, η υποχρέωση ψηφιακής καταγραφής αποκτά και άμεση οικονομική διάσταση για εργαστήρια και υπόλοιπους συμβεβλημένους παρόχους.

Ποιες εξετάσεις μπαίνουν πρώτες στο νέο σύστημα

Η εφαρμογή δεν θα γίνει ταυτόχρονα για το σύνολο των διαγνωστικών εξετάσεων, αλλά θα αναπτυχθεί σταδιακά.

Η πρώτη φάση, με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου, αφορά τις εξετάσεις που εντάσσονται στις κατηγορίες «Βιολογικά Υλικά 1 & 2». Πρόκειται για το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης διαδικασίας ψηφιοποίησης και τυποποίησης των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων.

Το επόμενο ορόσημο έρχεται δύο μήνες αργότερα. Από την 1η Νοεμβρίου 2026 καθίστανται υποχρεωτικές, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, οι αλλαγές στις υπηρεσίες Master Data, καθώς και οι νέες αντιστοιχίσεις LOINC.

Τι αλλάζει για τους πολίτες

Η υποχρεωτική ψηφιακή καταχώρηση ενισχύει παράλληλα τον Εθνικό Φάκελο Υγείας, καθώς οι πολίτες θα μπορούν να έχουν συγκεντρωμένο και άμεσα διαθέσιμο το ιστορικό των εξετάσεών τους μέσα από το ψηφιακό περιβάλλον υγείας.

Στόχος είναι τα διαγνωστικά δεδομένα κάθε ασθενούς να μην παραμένουν κατακερματισμένα μεταξύ διαφορετικών εργαστηρίων και παρόχων, αλλά να συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο ψηφιακό σημείο.

Η πρόσβαση στο ιστορικό των εξετάσεων αναμένεται παράλληλα να διευκολύνει τους επαγγελματίες υγείας, καθώς θα έχουν στη διάθεσή τους πληρέστερη εικόνα για προηγούμενες εξετάσεις και αποτελέσματα, ενισχύοντας τη συνέχεια της φροντίδας.

Επόμενο βήμα οι απεικονιστικές εξετάσεις

Η επέκταση του Ψηφιακού Αποθετηρίου δεν σταματά στις εργαστηριακές εξετάσεις. Όπως προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μέσα στους επόμενους μήνες πρόκειται να δρομολογηθεί και η υποχρεωτική καταχώρηση των αποτελεσμάτων των απεικονιστικών εξετάσεων.

Πρόκειται για το επόμενο στάδιο στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού ιστορικού για κάθε ασθενή, με την πλήρη καταγραφή των διαγνωστικών δεδομένων να αποτελεί βασικό κομμάτι του σχεδιασμού για τον Εθνικό Φάκελο Υγείας.

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