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Η αγορά ενός καινούργιου ζευγαριού γυαλιών ή φακών επαφής μπορεί να περιορίσει αισθητά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ωστόσο οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν μέρος της συγκεκριμένης δαπάνης. Η προβλεπόμενη αποζημίωση για οπτικά είδη φτάνει έως τα 100 ευρώ και αφορά τόσο άμεσα ασφαλισμένους όσο και προστατευόμενα μέλη που διαθέτουν δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης.

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί εξέταση από οφθαλμίατρο, έχει εκδοθεί η απαραίτητη ηλεκτρονική γνωμάτευση και έχουν συγκεντρωθεί τα παραστατικά της αγοράς.

Πρόκειται, πάντως, για αποζημίωση πραγματοποιηθείσας δαπάνης και όχι για επίδομα που πιστώνεται αυτόματα στους ασφαλισμένους. Ο ενδιαφερόμενος αγοράζει το οπτικό βοήθημα, υποβάλλει την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ακολουθεί ο έλεγχος του αιτήματος. Εφόσον αυτό εγκριθεί, τα χρήματα καταβάλλονται στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό.

Οι δικαιούχοι της αποζημίωσης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι άμεσα ασφαλισμένοι των Ταμείων που έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη τους, εφόσον διαθέτουν ενεργό δικαίωμα περίθαλψης.

Απαραίτητο πρώτο βήμα είναι η εξέταση από οφθαλμίατρο. Εφόσον ο γιατρός διαπιστώσει ότι απαιτούνται γυαλιά οράσεως ή φακοί επαφής, εκδίδει την προβλεπόμενη ηλεκτρονική γνωμάτευση.

Η γνωμάτευση καταχωρίζεται ηλεκτρονικά και μπορεί να ανακτηθεί κατά την υποβολή του αιτήματος. Αυτό απλοποιεί τη διαδικασία, καθώς ο ασφαλισμένος δεν χρειάζεται να την εκτυπώσει και στη συνέχεια να την ψηφιοποιήσει για να τη χρησιμοποιήσει στην αίτησή του.

Μετά την έκδοση της γνωμάτευσης ακολουθεί η αγορά των γυαλιών ή των φακών από κατάστημα οπτικών και η συγκέντρωση των απαραίτητων παραστατικών.

Κάθε πότε χορηγείται η παροχή

Η δυνατότητα αποζημίωσης δεν παρέχεται κάθε χρόνο σε όλους τους δικαιούχους. Το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει μέχρι την επόμενη παροχή διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του οπτικού βοηθήματος και την ηλικία του ασφαλισμένου.

Για τα γυαλιά οράσεως, η αποζημίωση προβλέπεται μία φορά ανά τέσσερα χρόνια. Για τους φακούς επαφής, το αντίστοιχο διάστημα είναι μία φορά ανά δύο χρόνια.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τα παιδιά ηλικίας έως 12 ετών, τα οποία μπορούν να λάβουν άθραυστα γυαλιά ασφαλείας κάθε δύο χρόνια.

Πριν γίνει οποιαδήποτε αγορά με σκοπό την αποζημίωση, είναι επομένως σημαντικό να ελέγχεται εάν έχει συμπληρωθεί το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα από την προηγούμενη παροχή. Έτσι αποφεύγεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί μια δαπάνη που τελικά δεν θα μπορεί να αποζημιωθεί.

Από την εξέταση μέχρι την αγορά

Η διαδικασία ξεκινά από την επίσκεψη στον οφθαλμίατρο και την έκδοση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης. Στη συνέχεια, ο ασφαλισμένος μπορεί να απευθυνθεί σε κατάστημα οπτικών για να προμηθευτεί τα γυαλιά ή τους φακούς που έχουν συνταγογραφηθεί.

Μετά την αγορά χρειάζεται να παραλάβει και να διατηρήσει την απόδειξη ή το τιμολόγιο, καθώς το παραστατικό αποτελεί βασικό δικαιολογητικό για την αποζημίωση.

Απαιτείται επίσης η βεβαίωση του καταστήματος οπτικών για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης. Τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να είναι καθαρά και ευανάγνωστα, καθώς στη συνέχεια θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία που αναγράφονται στα παραστατικά. Τυχόν λάθη, ελλείψεις ή δυσανάγνωστα έγγραφα μπορούν να οδηγήσουν σε πρόσθετο έλεγχο και να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση του αιτήματος.

Η ηλεκτρονική αίτηση

Η υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας «Αποζημίωση οπτικών» στο gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα διεκπεραίωσης μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Κατά την είσοδο στην εφαρμογή, ο αιτών πρέπει να επιλέξει εάν η αποζημίωση αφορά τον ίδιο ή προστατευόμενο μέλος. Στη δεύτερη περίπτωση χρειάζεται να δηλωθεί και ο αντίστοιχος ΑΜΚΑ.

Ακολουθεί η επισύναψη των δικαιολογητικών. Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να διαθέτει την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς, τη βεβαίωση εκτέλεσης της γνωμάτευσης από το κατάστημα οπτικών και αποδεικτικό του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να καταβληθεί η αποζημίωση.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι επίσης απαραίτητα τα στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή ενεργός αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση email.

Ο τραπεζικός λογαριασμός που δηλώνεται πρέπει να αντιστοιχεί στον ασφαλισμένο ή ο ασφαλισμένος να εμφανίζεται ως συνδικαιούχος του IBAN. Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ως σαρωμένα αρχεία ή ευκρινείς φωτογραφίες.

Τι χρειάζεται έλεγχο πριν από την υποβολή

Πριν οριστικοποιηθεί η αίτηση, χρειάζεται να επιβεβαιωθεί ότι η ηλεκτρονική γνωμάτευση εμφανίζεται κανονικά, ότι τα στοιχεία του παραστατικού αγοράς είναι σωστά και ότι έχει επισυναφθεί η απαιτούμενη βεβαίωση από το κατάστημα οπτικών.

Αντίστοιχα, χρειάζεται προσοχή στο IBAN, καθώς λάθος αριθμός τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα κατά την πληρωμή. Το ίδιο ισχύει για το κινητό τηλέφωνο και το email που δηλώνονται.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η ποιότητα των αρχείων που αναρτώνται. Τα στοιχεία, οι ημερομηνίες και τα ποσά πρέπει να διακρίνονται καθαρά, ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς εμπόδια ο διοικητικός έλεγχος.

Πότε καταβάλλεται η αποζημίωση

Μετά την οριστική υποβολή του αιτήματος ακολουθεί έλεγχος των δικαιολογητικών και εκκαθάριση της δαπάνης. Ο χρόνος διεκπεραίωσης μπορεί ενδεικτικά να φτάσει έως τις 50 ημέρες.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, η αποζημίωση πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην αίτηση.

Για ασφαλισμένους που δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική υπηρεσία, προβλέπεται και δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ ή των αρμόδιων Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ.

Συνεπώς, για τη διεκδίκηση ποσού έως 100 ευρώ απαιτούνται τρία βασικά στάδια: ηλεκτρονική γνωμάτευση από οφθαλμίατρο, αγορά του προβλεπόμενου οπτικού βοηθήματος και υποβολή των παραστατικών. Με σωστή προετοιμασία των δικαιολογητικών, ολόκληρη η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί από το σπίτι, χωρίς επίσκεψη σε υπηρεσία.

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