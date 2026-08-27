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Το χάρτινο δίπλωμα οδήγησης μετρά αντίστροφα για την οριστική απόσυρσή του, καθώς η ευρωπαϊκού τύπου πλαστικοποιημένη άδεια σε μορφή κάρτας γίνεται σταδιακά το μοναδικό πρότυπο. Αν και η γενική προθεσμία αντικατάστασης έχει οριστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2033, για αρκετούς οδηγούς η αλλαγή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πολύ νωρίτερα.

Η ημερομηνία του 2033 αποτελεί ουσιαστικά το τελικό όριο και όχι μια περίοδο κατά την οποία κάθε παλιά άδεια παραμένει αυτομάτως ενεργή. Η ηλικία του κατόχου, η προσθήκη νέας κατηγορίας οδήγησης, αλλά ακόμη και η κατάσταση του ίδιου του εγγράφου μπορούν να οδηγήσουν σε υποχρεωτική αντικατάσταση πριν από την οριστική κατάργηση.

Ήδη μέσα στο 2026, οδηγοί που εξακολουθούν να διαθέτουν το παλιό χάρτινο έντυπο χρειάζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να περάσουν στη νέα άδεια. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για όσους συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους, καθώς από το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο αλλάζει και η συχνότητα ανανέωσης.

Η μετάβαση στη νέα κάρτα δεν αποτελεί απλώς αλλαγή εμφάνισης. Οι σύγχρονες άδειες διαθέτουν περισσότερα χαρακτηριστικά ασφαλείας, είναι δυσκολότερο να πλαστογραφηθούν και επιτρέπουν ευκολότερη αναγνώριση των στοιχείων του οδηγού τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η 19η Ιανουαρίου 2033 και το τέλος του χάρτινου διπλώματος

Η 19η Ιανουαρίου 2033 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για τα παλιά χάρτινα διπλώματα. Μετά το συγκεκριμένο χρονικό σημείο, οι άδειες παλαιού τύπου θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί από το νεότερο πλαστικοποιημένο έντυπο.

Η υποχρέωση θα αφορά όλες τις παλιές άδειες, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκαν ή την κατηγορία οχήματος που καλύπτουν.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι κάθε κάτοχος χάρτινου διπλώματος μπορεί να περιμένει μέχρι το 2033. Η προσωπική διάρκεια ισχύος μιας άδειας εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη, ενώ συγκεκριμένες μεταβολές ενεργοποιούν νωρίτερα τη διαδικασία έκδοσης νέου εγγράφου.

Με άλλα λόγια, το 2033 είναι το οριστικό τέλος του παλαιού τύπου αδειών και όχι μια αυτόματη παράταση όλων των χάρτινων διπλωμάτων μέχρι τότε.

Τι αλλάζει για τους οδηγούς άνω των 65 ετών

Μία από τις σημαντικότερες περιπτώσεις πρόωρης αντικατάστασης αφορά την ηλικία. Όσοι συμπληρώνουν τα 65 έτη μέσα στο 2026 και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν χάρτινη άδεια θα πρέπει, στο πλαίσιο της ανανέωσης, να περάσουν στη σύγχρονη μορφή κάρτας.

Μετά τα 65 έτη, η άδεια οδήγησης δεν έχει πλέον τη μακρά διάρκεια ισχύος που προβλέπεται για τους νεότερους οδηγούς. Η ανανέωση πραγματοποιείται ανά τριετία, με την καταλληλότητα του οδηγού να επανεξετάζεται στις προβλεπόμενες περιπτώσεις.

Το καθεστώς γίνεται αυστηρότερο μετά τη συμπλήρωση των 80 ετών. Από εκεί και πέρα, η ανανέωση πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, ενώ απαιτείται και ιατρικός έλεγχος.

Στις προβλεπόμενες εξετάσεις περιλαμβάνεται αξιολόγηση από παθολόγο, οφθαλμίατρο, ωτορινολαρυγγολόγο και νευρολόγο ή ψυχίατρο, ώστε να πιστοποιείται ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για ασφαλή οδήγηση.

Επομένως, για τους μεγαλύτερους σε ηλικία οδηγούς, η αντικατάσταση του χάρτινου διπλώματος συνδέεται ουσιαστικά με τη διαδικασία περιοδικής ανανέωσης της άδειας και δεν μπορεί να μετατεθεί μέχρι το 2033.

Νέα κατηγορία και φθαρμένη άδεια

Η ηλικία δεν αποτελεί τον μοναδικό λόγο για πρόωρη μετάβαση στο νέο δίπλωμα. Αν ένας οδηγός θελήσει να προσθέσει νέα κατηγορία οδήγησης, η παλιά χάρτινη άδεια αντικαθίσταται.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός κατόχου άδειας αυτοκινήτου που αποκτά στη συνέχεια δικαίωμα οδήγησης μοτοσικλέτας. Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και την επιτυχία στις εξετάσεις, δεν προστίθεται απλώς η νέα κατηγορία στο παλιό έντυπο.

Το χάρτινο δίπλωμα παραδίδεται και στη θέση του εκδίδεται νέα πλαστικοποιημένη άδεια, στην οποία εμφανίζονται συγκεντρωμένες οι κατηγορίες οχημάτων που δικαιούται να οδηγεί ο κάτοχος.

Αντίστοιχα, λόγος αντικατάστασης μπορεί να είναι η κατάσταση του ίδιου του εγγράφου. Ένα δίπλωμα που έχει υποστεί σημαντικές φθορές, έχει σκιστεί ή έχει αλλοιωθεί σε βαθμό που τα προσωπικά στοιχεία και οι ενδείξεις δεν διαβάζονται καθαρά, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα κατά τον έλεγχο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η απουσία λατινικών χαρακτήρων από τις παλιές άδειες. Για έναν οδηγό που ταξιδεύει συχνά εκτός Ελλάδας, αυτό μπορεί να δυσκολέψει την άμεση αναγνώριση των στοιχείων του από ξένες αρχές.

Η νέα κάρτα αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα, καθώς ακολουθεί περισσότερο τυποποιημένη μορφή και διαθέτει σύγχρονα στοιχεία προστασίας από παραποίηση και πλαστογράφηση.

Το κόστος των 30 ευρώ και η ηλεκτρονική διαδικασία

Για την απλή αντικατάσταση του παλιού διπλώματος με άδεια νέου τύπου προβλέπεται κόστος 30 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου.

Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, περιορίζοντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας σε υπηρεσίες.

Ο οδηγός εισέρχεται στην υπηρεσία με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ξεκινά την αίτηση και καταχωρίζει τα απαιτούμενα στοιχεία. Ακολουθεί η υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων και η αποδοχή των σχετικών όρων.

Στη συνέχεια απαιτείται η διάθεση φωτογραφίας και υπογραφής σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και η έκδοση και πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου.

Ο ενδιαφερόμενος ολοκληρώνει τη διαδικασία επιλέγοντας τον διαθέσιμο τρόπο παραλαβής της νέας άδειας. Εναλλακτικά, η διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσω ΚΕΠ ή των αρμόδιων Διευθύνσεων Μεταφορών.

Η σταδιακή μετάβαση στη νέα άδεια οδήγησης

Οι αλλαγές στα διπλώματα εντάσσονται σε μια ευρύτερη αναμόρφωση των κανόνων που αφορούν την οδήγηση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο προωθούνται παρεμβάσεις τόσο για την απόκτηση όσο και για την ανανέωση των αδειών, με ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια.

Στο νέο περιβάλλον εντάσσονται και προβλέψεις όπως η δοκιμαστική περίοδος για τους νέους οδηγούς, αλλά και αυστηρότεροι ή περισσότερο εναρμονισμένοι κανόνες για τη διαχείριση των αδειών οδήγησης.

Η αντικατάσταση των παλιών εγγράφων αποτελεί μέρος αυτής της μετάβασης. Η μορφή κάρτας διευκολύνει τον έλεγχο, προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και επιτρέπει ευκολότερη χρήση της άδειας σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

Για τους οδηγούς που διαθέτουν ακόμη το χάρτινο δίπλωμα, το βασικό σημείο είναι ότι δεν απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις άμεση αντικατάσταση μέσα στο 2026. Εφόσον δεν συντρέχει κάποιος άλλος λόγος, η γενική καταληκτική ημερομηνία παραμένει η 19η Ιανουαρίου 2033.

Όμως όσοι φθάνουν στα ηλικιακά όρια ανανέωσης, αποκτούν νέα κατηγορία ή διαθέτουν δίπλωμα τόσο φθαρμένο ώστε να δημιουργούνται προβλήματα αναγνωσιμότητας θα χρειαστεί να κινηθούν νωρίτερα.

Έτσι, η αντίστροφη μέτρηση για το χάρτινο δίπλωμα έχει ήδη αρχίσει, αλλά δεν τελειώνει την ίδια ημέρα για όλους. Για ορισμένους οδηγούς η μετάβαση στη νέα κάρτα θα γίνει υποχρεωτικά μέσα στα επόμενα χρόνια, πολύ πριν από την οριστική απόσυρση του παλιού εντύπου.

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