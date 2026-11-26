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Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της δολοφονίας του 52χρονου Νίκου Γκαβανόζη, γνωστού με το προσωνύμιο «Παπαγάλος», ο οποίος έπεσε νεκρός στις 11 Οκτωβρίου έξω από το σπίτι του στη Γλυφάδα, διαδραμάτισε το υλικό από κάμερες ασφαλείας που συγκέντρωσαν τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Για την υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί ένας 48χρονος στο Αγρίνιο, ενώ αναζητούνται δύο ακόμη πρόσωπα, εκ των οποίων το ένα έχει ταυτοποιηθεί και φέρεται να βρίσκεται στην Αλβανία.

Οι μαρτυρίες, οι περιγραφές και η συνδυαστική αξιολόγηση των καταγραφών από τις κάμερες ασφαλείας επέτρεψαν στους αστυνομικούς να συγκεντρώσουν κρίσιμα στοιχεία για την ταυτότητα των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Ο 52χρονος εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας σε νυχτερινό κέντρο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, η δολοφονία του ήταν στοχευμένη.

Δείτε φωτογραφίες:

Οι κάμερες που «πρόδωσαν» τους δράστες

Τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συγκέντρωσαν και ανέλυσαν εκτεταμένο βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο συνέβαλε στον εντοπισμό προσώπων και οχημάτων που φέρονται να συνδέονται με την ανθρωποκτονία.

Οι έρευνες οδήγησαν τους αστυνομικούς σε κατοικία στην Κερατέα, ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο 48χρονος που συνελήφθη στο Αγρίνιο, έπειτα από πολυήμερη παρακολούθηση.

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