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Νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο δολοφονήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα στη Γλυφάδα δείχνουν ότι οι δράστες είχαν οργανώσει την επίθεση και τον πυροβόλησαν ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το θύμα είχε μόλις φύγει από το σπίτι του, το οποίο βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας. Το στοιχείο αυτό οδηγεί στην εκτίμηση ότι οι δράστες γνώριζαν τις κινήσεις και το πρόγραμμά του και είχαν στήσει καρτέρι περιμένοντας να εμφανιστεί.

Ο άνδρας κινούνταν με μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού όταν δέχθηκε τα πυρά. Από τα μέχρι στιγμής ευρήματα προκύπτει ότι οι βολές ήταν πισώπλατες, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε ενώ το θύμα βρισκόταν ακόμη εν κινήσει.

Πέντε με έξι σφαίρες στην πλάτη και μία στο κεφάλι

Ο δράστης χρησιμοποίησε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πιστόλι των 9 χιλιοστών. Το θύμα φέρεται να δέχθηκε πέντε έως έξι σφαίρες στην πλάτη και μία στο κεφάλι. Ο τρόπος της επίθεσης, με πυροβολισμούς εναντίον ενός κινούμενου στόχου, εξετάζεται από τους αστυνομικούς ως στοιχείο που παραπέμπει σε δράστη με εμπειρία και ψυχραιμία.

Ο άνδρας είχε εντοπιστεί πεσμένος δίπλα στη μοτοσικλέτα του κοντά στη διασταύρωση των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, σε ερημικό σημείο κοντά στο εργοτάξιο του Ελληνικού. Αρχικά ο διερχόμενος οδηγός που τον είδε θεώρησε ότι επρόκειτο για τροχαίο, όμως οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι είχε πυροβοληθεί. Στην περιοχή εντοπίστηκαν περισσότεροι από πέντε κάλυκες.

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