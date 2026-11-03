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Ινδός εργάτης σκότωσε δυο ομοεθνείς του σε χοιροτροφική μονάδα στις Λιβανάτες Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ο Ινδός εργάτης φέρεται να επιτέθηκε στους δύο συναδέλφους προκαλώντας τους θανάσιμα τραύματα.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το διπλό φονικό, καθώς και τα κίνητρα που οδήγησαν στη δολοφονία των δύο εργαζομένων.