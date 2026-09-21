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Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καβγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς «τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους.

Η υπόθεση άρχισε να εκτυλίσσεται το βράδυ της Κυριακής, όταν ο 27χρονος κάλεσε την Αστυνομία, αναφέροντας ότι ο ίδιος και η σύντροφός του είχαν δεχθεί επίθεση και ότι η νεαρή γυναίκα ήταν νεκρή.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στον ποδηλατόδρομο εντόπισαν την 25χρονη νεκρή στο πρώτο κιόσκι, με τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και ο σύντροφός της, τραυματισμένος στο στήθος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Οι αντιφάσεις και η προφορική ομολογία

Αρχικά, ο 27χρονος υποστήριξε ότι άγνωστοι είχαν επιτεθεί και στους δύο. Κατά την πρώτη εξέτασή του, ωστόσο, οι αστυνομικοί άρχισαν να εντοπίζουν στοιχεία και αντιφάσεις που δεν φαίνονταν να συνάδουν με την περιγραφή του.

Η εξέτασή του συνεχίστηκε και, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ και του thespro.gr, ο 27χρονος τελικά παραδέχθηκε προφορικά ότι σκότωσε την 25χρονη.

Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, μεταξύ του ίδιου και της νεαρής γυναίκας είχε προηγηθεί καβγάς.

«Τσακωθήκαμε και θόλωσα», φέρεται να ανέφερε κατά την εξέτασή του.

Η ομολογία ανέτρεψε πλήρως την πρώτη εκδοχή που είχε παρουσιάσει στις Αρχές, σύμφωνα με την οποία τρίτα πρόσωπα είχαν επιτεθεί στο ζευγάρι.

Στο μικροσκόπιο το κίνητρο και οι συνθήκες της δολοφονίας

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν όσα συνέβησαν πριν από τον θάνατο της 25χρονης και να αποσαφηνίσουν το κίνητρο και τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας.

Παράλληλα εξετάζονται όλα τα ευρήματα από τον χώρο, καθώς και τα στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν όσα προηγήθηκαν του καβγά και της επίθεσης.

Ο 27χρονος παραμένει φρουρούμενος στο νοσοκομείο, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.

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