Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ιδιαίτερα έντονη κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο, καταγράφηκε την Τρίτη 18 Αυγούστου, καθώς συνολικά 12 τουρκικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων δύο οπλισμένα F-16, πραγματοποίησαν 25 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και 14 παραβάσεις στο FIR Αθηνών, ενώ κατά τη διαδικασία αναχαίτισης σημειώθηκε μία εμπλοκή, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ.

Η έντονη αυτή δραστηριότητα στο Αιγαίο καταγράφηκε στον απόηχο της προκλητικής ανακοίνωσης της Άγκυρας για τα θαλάσσια περιβαλλοντικά πάρκα, η οποία προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Αθήνας, καθώς η τουρκική πλευρά επιχειρεί μέσω των σχετικών χαρτών να επαναφέρει και να αποτυπώσει μονομερείς διεκδικήσεις στο Αιγαίο, αμφισβητώντας ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία της Ελλάδας σε θαλάσσιες ζώνες.

Η έντονη δραστηριότητα σήμερα εκδηλώθηκε στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ κατά τη διαδικασία αναχαίτισης σημειώθηκε μία εμπλοκή.

Συγκεκριμένα, στον ελληνικό εναέριο χώρο κινήθηκαν τρεις σχηματισμοί τουρκικών μαχητικών F-16, εκ των οποίων ο ένας αποτελούνταν από τρία αεροσκάφη και οι άλλοι δύο από δύο F-16 ο καθένας. Παράλληλα, καταγράφηκε η παρουσία πέντε μεμονωμένων αεροσκαφών, ενός CN-235 και τεσσάρων UAV.

Συνολικά, η τουρκική αεροπορική δραστηριότητα αφορούσε 12 αεροσκάφη, ενώ δύο από τα F-16 ήταν οπλισμένα.

Οι 25 παραβιάσεις και οι 14 παραβάσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, καταγράφηκαν συνολικά 25 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Από αυτές, οι οκτώ πραγματοποιήθηκαν από τους σχηματισμούς των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών και οι υπόλοιπες 17 από τα UAV.

Παράλληλα, σημειώθηκαν 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Οι τρεις αποδίδονται στους σχηματισμούς των μαχητικών αεροσκαφών, οι εννέα στα UAV και οι δύο στο κατασκοπευτικό CN-235.

Κατά την αναχαίτιση των τουρκικών αεροσκαφών καταγράφηκε μία εμπλοκή, ενώ η δραστηριότητα εκτεινόταν σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου, από το Βορειοανατολικό έως το Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ:

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 3 ( 1×3 F-16 και 2×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 5 (1 CN-235 και 4 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 12

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 14 (3 από τους σχηματισμούς των μαχητικών Α/Φ, 9 από τα UAV και 2 από το CN-235)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 25 (8 από τους σχηματισμούς των μαχητικών Α/Φ και 17 από τα UAV)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : 1

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Διαβάστε επίσης

Η Metlen εξαγοράζει την ελληνική εταιρεία ενεργειακού λογισμικού Joule

Okeanis Eco Tankers: Πακέτο μετοχών $4,66 εκατ. πούλησε fund που συνδέεται με μέλος του Δ.Σ.

Meta: Δίκη-ορόσημο στις ΗΠΑ για τον «εθισμό» ανηλίκων σε Instagram και Facebook

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ