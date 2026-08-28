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Ζήτημα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο θέτει εκ νέου η Άγκυρα. Μετά τις αντιδράσεις της για το ελληνικό χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ και την αύξηση των προκλήσεων πάνω από το Αιγαίο με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε και το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου εξωτερικών Οντσού Κετσελί επιχειρεί να αμφισβητήσει τον ελληνικό σχεδιασμό και επαναφέρει ευθέως την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά, νησίδες και βραχονησίδες αφού όπως υποστηρίζει και αυτό το σχέδιο επηρεάζει το ζήτημα των «γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών»!

Ο Τούρκος αξιωματούχος καλεί μάλιστα την Ελλάδα να υιοθετήσει μια προσέγγιση για το συγκεκριμένο ζήτημα που να συνάδει με τη Διακήρυξη των Αθηνών περί φιλίας και συνεργασίας…

Αναλυτικά στην ανάρτησή του σημειώνει:

«Σχετικά με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα που ανακοινώθηκε από την Ελλάδα :

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, που ανακοινώθηκε σήμερα (28 Αυγούστου) από την Ελλάδα κατά τρόπο που καλύπτει και το Αιγαίο Πέλαγος, δεν θα έχει κανένα έννομο αποτέλεσμα για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών.

Με αυτή την ευκαιρία, ως Τουρκία, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι διατηρούμε τη στάση μας ως προς το ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που να συνάδει με τη Διακήρυξη των Αθηνών του 2023 περί Φιλίας και Καλής Γειτονίας, και ότι είμαστε πάντα έτοιμοι για συνεργασία με την Ελλάδα ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους.»

Yunanistan Tarafından İlan Edilen Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesi Hakkında: Yunanistan tarafından Ege Denizi’ni de kapsayacak şekilde bugün (28 Ağustos) ilan edilen Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesi, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@oncukeceli) August 28, 2026

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