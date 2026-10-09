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Έκρηξη σημειώθηκε στα διυλιστήρια της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.

Στο νοσοκομείο Κορίνθου έχουν μεταφερθεί δύο τραυματίες από τις εγκαταστάσεις στους Αγίους Θεοδώρους, σύμφωνα με πηγές της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για δύο άνδρες 43 και 50 ετών, που είναι σε σοβαρή κατάσταση και έχουν διασωληνωθεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο τραυματίες εργάζονταν σε εργολαβικό συνεργείο και πραγματοποιούσαν εργασίες στο πλαίσιο της γενικής συντήρησης του διυλιστηρίου.

Η έκρηξη εκτιμάται ότι προκλήθηκε από την παρουσία αερίων.

Μετά το περιστατικό, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Motor Oil:

«Σήμερα, στις 11 π.μ., κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριό μας δυο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών».

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