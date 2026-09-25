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Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2026, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τα βορειοδυτικά της χώρας και να επεκτείνονται σε άλλες περιοχές τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείεται η εκδήλωση τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, έντονα φαινόμενα αναμένονται στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα, από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν:

τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου , από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι,

, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι, την Πελοπόννησο και τα Κύθηρα, κυρίως τη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την ανατολική Αρκαδία, από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν την Εύβοια, από τις πρώτες ώρες της ημέρας έως το μεσημέρι.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη του καιρού μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, ενώ το Έκτακτο Δελτίο θα επικαιροποιηθεί μέσα στις επόμενες 12 ώρες.

Παράλληλα, συστήνεται η παρακολούθηση των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

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