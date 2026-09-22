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Η φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού έκανε την εμφάνισή της και στην Αττική, καθώς ξεκίνησε έντονη βροχόπτωση σε περιοχές του λεκανοπεδίου, επιβεβαιώνοντας την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών που αναμενόταν από σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, η φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με βροχοπτώσεις να καταγράφονται αυτήν την ώρα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Ήπειρο και Μακεδονία.

Αναλυτικότερα, έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν την Ελευσίνα, το Μαρούσι, τα Φιλιατρά, τα Βραχνέικα στην Αχαΐα, την παραλιακή ζώνη της Αχαΐας, καθώς και το Πολύδροσο Φωκίδας.

Τα φαινόμενα κατά τόπους είναι πιο έντονα, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ώρες με βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Σε ισχύ βρίσκεται και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Δευτέρας (21/9).

«Κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται για σήμερα Τρίτη (22/9) και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (22/9)

α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) κατά διαστήματα.

β. Στη Χαλκιδική μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Αύριο Τετάρτη (23/9)

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια – παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες».

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