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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις της χθες (13/10) να προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία και ζημιές, κυρίως στην Αττική και τη Σκιάθο.

Στο νησί των Σποράδων δύο αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, δρόμοι και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και εστάλη μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων.

Στην Αττική, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλημμυρισμένους δρόμους, με το Πέραμα να καταγράφει 85 χιλιοστά βροχής έως το βράδυ της Τρίτης.

Η κακοκαιρία συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με την ΕΜΥ να διατηρεί κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια και να προβλέπει ισχυρές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, καθώς και ανέμους που θα φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Παράλληλα, σχολεία παραμένουν κλειστά σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα στη Σκιάθο – Παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα

Η Σκιάθος βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα από την κακοκαιρία, με τη δυνατή βροχόπτωση να προκαλεί πλημμύρες στον κεντρικό πεζόδρομο και σε παράπλευρους δρόμους του οικισμού. Νερά εισέβαλαν σε καταστήματα, ενώ ζημιές αναφέρθηκαν και σε κατοικίες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, Θοδωρή Τζούμα, δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του Δήμου κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Σημαντικές δυσκολίες αναφέρθηκαν επίσης στην Αγία Παρασκευή και στον Πλατανιά.

Ιδιαίτερα δύσκολες ήταν οι συνθήκες στην περιφερειακή οδό, όπου η κυκλοφορία στο ύψος του σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης διεξαγόταν με δυσκολία, ενώ στην περιοχή του ξενοδοχείου Κασσάνδρα η διέλευση των οχημάτων είχε καταστεί σχεδόν αδύνατη. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το νησί, διακοπή ηλεκτροδότησης επηρέασε περίπου τη μισή Σκιάθο.

Στις 00:32 τα ξημερώματα της Τετάρτης, η Πολιτική Προστασία έστειλε εξαιρετικά επείγουσα ειδοποίηση μέσω του 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

«Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το προειδοποιητικό μήνυμα.

Ο δήμαρχος προτίθεται να ζητήσει την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω της έκτασης των προβλημάτων.

Οι τοπικές Αρχές απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μέχρι νεότερης ενημέρωσης και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους, ρέματα ή χειμάρρους.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και στην Αττική, με την κακοκαιρία να επηρεάζει το κέντρο της Αθήνας, τον Πειραιά, το Πέραμα, τα Μέγαρα και περιοχές της Δυτικής και Ανατολικής Αττικής.

Η Τροχαία προχώρησε σε εκτροπές κυκλοφορίας εξαιτίας της συγκέντρωσης υδάτων στο οδικό δίκτυο. Συγκεκριμένα, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις εφαρμόστηκαν στην οδό Ήμερου Πεύκου, από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι, καθώς και στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, μεταξύ του 39,5ου και του 39,7ου χιλιομέτρου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή των Μεγάρων. Στο συγκεκριμένο σημείο πραγματοποιήθηκε αντιδρόμηση, με τα οχήματα να χρησιμοποιούν το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Προβλήματα αναφέρθηκαν επίσης στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Τζαβέλλα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος, στον Πειραιά.

Στο κέντρο της Αθήνας η βροχή συνεχίστηκε με μεγάλη ένταση κατά τη διάρκεια της Τρίτης, δυσκολεύοντας τόσο τους πεζούς όσο και τους οδηγούς. Ιδιαίτερα αυξημένα ύψη βροχής καταγράφηκαν στο Πέραμα, στη Μάνδρα και στη Σαλαμίνα, με αναφορές για πλημμυρισμένους δρόμους.

Πάνω από 100 χιλιοστά βροχής στο Άγιο Όρος – Τα στοιχεία του meteo

Μεγάλες ποσότητες βροχής καταγράφηκαν την Τρίτη και σε περιοχές εκτός Αττικής, όπως προκύπτει από τα δεδομένα του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Έως τις 22:00, η βροχόπτωση στη Σιμωνόπετρα και στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους είχε ξεπεράσει τα 100 χιλιοστά, ενώ στο Πέραμα Αττικής είχε φτάσει τα 85 χιλιοστά.

Σημαντικά ύψη βροχής, μεγαλύτερα από 60 χιλιοστά, καταγράφηκαν επίσης στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας και στη Σαλαμίνα. Οι ποσότητες αυτές αποτυπώνουν την ένταση των φαινομένων μέσα σε μία ημέρα και εξηγούν τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

Δείτε τον χάρτη του meteo με τον συνολικό ημερήσιο υετό, καθώς επίσης και τα οκτώ μεγαλύτερα ύψη βροχής που έχουν σημειωθεί σήμερα έως τις 22.00

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας: Στο επίκεντρο σήμερα Εύβοια και Σποράδες, απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο

Προειδοποιήσεις του 112 και για Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες

Πέρα από τη Σκιάθο, προειδοποιητικό μήνυμα του 112 είχε αποσταλεί ήδη από τις 15:45 της Τρίτης σε όσους βρίσκονται στην Εύβοια, στη Σκύρο και στις Σποράδες.

Οι πολίτες κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες από το μεσημέρι της Τρίτης έως το απόγευμα της Τετάρτης, λόγω της πρόβλεψης για έντονα και παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα.

Η προειδοποίηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Εύβοια, όπου η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με μεγάλη ένταση και διάρκεια έως αργά το απόγευμα.

Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο

Την ίδια ώρα, σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), φθάνουν κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα ελληνική ακτοφυλακή στον Αργοσαρωνικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα.

Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφήνας τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά.

Παράλληλα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα και Αρκίτσα-Αιδηψός, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν, πριν από την αναχώρησή τους, με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

Πού θα χτυπήσει σήμερα η κακοκαιρία – Οι προειδοποιήσεις της ΕΜΥ

Η Τετάρτη (14/10) αναμένεται να είναι ακόμη μία δύσκολη ημέρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται στην Εύβοια, στις Σποράδες και πιθανώς στη Βόρεια Αττική.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, το οποίο δεν παρουσιάζει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό, οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι οι εξής:

– Εύβοια: Κόκκινη προειδοποίηση, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά το απόγευμα.

– Ανατολική Στερεά και Αττική: Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα έως τις πρωινές ώρες.

– Σποράδες και Μαγνησία: Πορτοκαλί προειδοποίηση, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έως το απόγευμα.

– Χαλκιδική: Έντονα φαινόμενα έως τις πρωινές ώρες.

– Βορειοανατολική Πελοπόννησος και Κυκλάδες: Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας.

– Δωδεκάνησα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα.

– Κρήτη: Έντονα φαινόμενα, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, έως αργά τη νύχτα.

Για όλες τις παραπάνω περιοχές, πλην της Εύβοιας, ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση. Το έκτακτο δελτίο προβλέπεται να επικαιροποιηθεί εκ νέου εντός 12 ωρών από την προηγούμενη έκδοσή του.

Στις περιοχές όπου τα φαινόμενα αναμένονται εντονότερα, οι Αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις, κυρίως κοντά σε ρέματα, χειμάρρους και σημεία όπου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες νερού.

Άνεμοι έως 10 μποφόρ και ριπές πάνω από 100 χλμ./ώρα

Εκτός από τις ισχυρές βροχές, βασικό χαρακτηριστικό της σημερινής κακοκαιρίας θα είναι και οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και σταδιακά στο κεντρικό, με τα φαινόμενα να διατηρούνται έως αργά τη νύχτα.

Το meteo.gr επισημαίνει ότι τόσο στο Αιγαίο όσο και στα ανατολικά ηπειρωτικά οι ριπές ενδέχεται να φτάσουν τα 90-100 χλμ./ώρα και κατά τόπους να ξεπεράσουν αυτές τις τιμές.

Στο υπόλοιπο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 6-7 και τοπικά 8 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο οι βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 6-7 μποφόρ, αλλά μετά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν σημαντικά και θα στραφούν σε ανατολικούς-βορειοανατολικούς.

Κλειστά σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

Σε αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας σχολείων προχώρησαν δήμοι και περιφερειακές αρχές, λόγω της επικινδυνότητας των καιρικών φαινομένων και των πιθανών προβλημάτων στις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στην Εύβοια, κλειστές θα παραμείνουν σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, έπειτα από απόφαση του δημάρχου Γιώργου Τσαπουρνιώτη. Στα ανατολικά τμήματα του δήμου, σύμφωνα με τις προβλέψεις που επικαλείται η δημοτική αρχή, το ύψος της βροχής ενδέχεται να ξεπεράσει τα 150 χιλιοστά. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Ανάλογες αποφάσεις έχουν ληφθεί στους Δήμους Διρφύων – Μεσσαπίων και Κύμης – Αλιβερίου. Στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων αναστέλλεται η λειτουργία νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, καθώς και του δημοτικού παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και του ΚΔΑΠ-ΑμεΑ. Στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου το μέτρο καλύπτει επίσης όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Στη Σκιάθο, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ούτε ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός. Αντίστοιχα, στη Σκόπελο θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία, το Σχολείο Ειδικής Αγωγής και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός.

Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, των παιδικών σταθμών, των μονάδων προσχολικής αγωγής και των ειδικών σχολείων. Η απόφαση αφορά ολόκληρη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ελήφθη προληπτικά για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Όπου υπάρχει σχετική δυνατότητα, τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων εκπαιδευτικών αρχών.

Στην Αττική δεν έχει ανακοινωθεί γενικευμένο κλείσιμο των σχολείων για σήμερα, χωρίς να αποκλείονται τοπικές αποφάσεις ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων. Οι γονείς καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των δήμων και των σχολικών μονάδων πριν από τη μετακίνηση των παιδιών.

Σε Red Code οκτώ περιοχές – Σε πλήρη κινητοποίηση η Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code οκτώ περιοχές της χώρας, από το μεσημέρι της Τρίτης έως και σήμερα, Τετάρτη, λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρών και των πολύ θυελλωδών ανέμων.

Το μέτρο αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την Περιφέρεια Κρήτης, τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η κατάσταση Red Code σημαίνει πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με ενεργοποίηση του αναγκαίου προσωπικού, των διαθέσιμων μέσων και των υπηρεσιών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες έχουν κληθεί να συγκαλέσουν τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, ώστε να εξετάσουν τα ζητήματα ετοιμότητας και αντιμετώπισης των πιθανών επιπτώσεων.

Παράλληλα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων έχει επικοινωνήσει με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί ο συντονισμός των ενεργειών.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

Η αναλυτική πρόγνωση για σήμερα Τετάρτη

Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα εντονότερα και μεγαλύτερης διάρκειας φαινόμενα να εντοπίζονται στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.

Αυξημένη είναι η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, κυρίως στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, ενώ παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα υψηλότερα ορεινά τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της βόρειας χώρας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τη βόρεια Ελλάδα.

Στην Αττική, αναμένονται βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού, όπου δεν αποκλείονται μεγάλα ύψη βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 6-7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, με ιδιαίτερα ισχυρές ριπές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται παροδικές βροχές, με βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, 4-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς.

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